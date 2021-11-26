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MesenCure - новое лекарство от COVID-19, которое обещает эффективность лечения на поздней стадии

6:00:3111/25/2021,Талия Каплан
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Компания обнаружила, что Mesencure снизил около 70% смертности пациентов с тяжелым COVID-19 по сравнению со смертностью в группе, которая не получала препарат.

Mesencure снизил около 70% смертности пациентов с тяжелым COVID-19. Фото: Pixabay
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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Тяжелые пациенты с COVID-19 имели 94% выживаемость после лечения, показывает фаза II клинических испытаний.
Израильская публичная компания заявляет, что разработала «единственное лекарство от поздней стадии COVID-19» и заявила, что результаты ее клинического исследования фазы II, обнародованные сначала Fox News, показали, что пациенты, страдающие тяжелыми случаями COVID-19, имели 94% выживаемость после лечения препаратом.

Клеточная терапия MesenCure израильской биотехнологической компании Bonus BioGroup была назначена 50 госпитализированным пациентам с COVID-19, страдающим опасной для жизни пневмонией и респираторным дистрессом, сообщила компания, отметив, что 47 из этих пациентов выжили, пишет foxnews.com.

«Это наиболее клинически значимые результаты, представленные сегодня для лечения тяжелых пациентов с COVID-19», — сказал в эксклюзивном интервью Fox News доктор Томер Бронштейн, руководитель исследований в Bonus BioGroup Ltd.

Бронштейн сказал, что фаза II клинических испытаний, которые недавно завершились и состоялись в нескольких медицинских центрах в Израиле, показали, что MesenCure может «спасти трех из четырех человек, которые рискуют умереть» и «может сократить продолжительность пребывания в больнице вдвое». Он сказал, что это «ускорит их заживление таким образом, что вызовет менее необратимое повреждение тканей и снизит риск «длительного COVID».

В компании отметили, что для каждого из первых 30 участников клинического исследования в «контрольную группу», которая не получала MesenCure, два пациента, также страдающие тяжелыми случаями, со схожими возрастами и сопутствующими заболеваниями.

Компания обнаружила, что Mesencure снизил около 70% смертности пациентов с тяжелым COVID-19 по сравнению со смертностью в группе, которая не получала препарат. В компании также отметили, что около половины пациентов с тяжелыми случаями COVID-19, которые лечились терапией, были выписаны из больницы всего за один день после окончания лечения.

В компании отметили, что для каждого из первых 30 участников клинического исследования в «контрольную группу», которая не получала MesenCure, два пациента, также страдающие тяжелыми случаями, со схожими возрастами и сопутствующими заболеваниями.

Проанализировав данные, компания обнаружила, что Mesencure снизил около 70% смертности пациентов с тяжелым COVID-19 по сравнению со смертностью в группе, которая не получала препарат. В компании также отметили, что около половины пациентов с тяжелыми случаями COVID-19, которые лечились терапией, были выписаны из больницы всего за один день после окончания лечения.

Бронштейн отметил, что он также уменьшает пневмонию и отеки, что помогает пациентам «иметь возможность дышать».

«Параллельно клетки также усиливают то, что называется цитокиновым штормом, который является гипериммунной реакцией, которая усугубляется при COVID-19», — добавил он.

Bonus BioGroup утверждала, что «необходимо обеспечить терапевтический вариант для госпитализированных пациентов с тяжелой формой COVID-19», учитывая, что «вакцины уменьшают, но не полностью предотвращают инфекцию COVID-19 и тяжелое заболевание, что также относится к лекарствам, предназначенным для домашнего лечения легкой формы COVID-19, которые могут уменьшить, но не предотвратить госпитализацию и тяжелое заболевание».

«У нас есть препарат, который работает, и мы хотим использовать его с пользой», — сказал Бронштейн Fox News, добавив, что в настоящее время MesenCure доступен только для пациентов с COVID-19, страдающих от тяжелых случаев из-за сострадательного использования в Израиле.

В августе The Jerusalem Post сообщила, что Министерство здравоохранения одобрило расширенное использование MesenCure, которое помогло 15 из 17 пациентов с тяжелыми случаями COVID-19 быть выписанными из израильской больницы через день после получения их окончательной дозы.

По результатам ii фазы клинических испытаний Бронштейн сказал, что Bonus BioGroup в настоящее время ищет разрешение на экстренное использование, начиная с Израиля. Компания также продолжает проводить исследования III фазы.
«Мы надеемся, что после того, как мы получим одобрение в Израиле, его будет легче принять в Соединенных Штатах и в Европе», — сказал Бронштейн Fox News.

Генеральный директор Bonus BioGroup Шай Мерецки сказал Fox News, что он «очень рад, что менее чем за 18 месяцев мы смогли разработать новую доступную терапию для всех тех тяжелых пациентов, у которых до сих пор не было решения».

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коронавирусCOVID-19 вакцинаMesencureBonus BioGroup LtdТомер Бронштейн
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