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Экстазные открытки в День торта 26 ноября: такие чудеса красоты могут творить истинные творцы – поздравления для творителей тортов

11:15:2711/25/2021
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День торта - это праздник, который ежегодно отмечается в Соединенных Штатах 26 ноября и используется, чтобы отпраздновать десерт, который присутствует практически во всех американских домах.

День торта

Всех любителей вкусняшек
Я сердечно поздравляю,
Ведь День торта мы сегодня
С наслаждением отмечаем.

Наслаждаться я желаю
Кремом пышным, шоколадом,
Чтобы сладенький кусочек
Был всегда по жизни рядом.

День торта

Сладкоежек всех
С Днем торта поздравляю,
Наслаждения вам
И радости желаю.

Воздушные безе,
Листочки шоколада,
Орехи и цветы —
Все в торте есть, что надо.

Вызывает торт
Восторг и восхищение,
Тает на губах
И дарит наслаждение.

Лакомиться тортом
Хочу вам пожелать,
Ведь перед этим чудом
Трудно устоять.

День торта

Есть такой особый праздник,
Когда торты славим мы.
В лакомство большое это
Все давно мы влюблены.

Вам желаю вкусных тортов,
Чтоб душа в блаженстве пела,
До калорий вам ненастных
Не было совсем чтоб дела.

Славим все шедевр особый,
Будет тортам место пусть,
Ведь всегда помогут
Прочь прогнать печаль и грусть.

Стихи: Поздравок
Открытки: fresh-cards.ru

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