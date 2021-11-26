Экстазные открытки в День торта 26 ноября: такие чудеса красоты могут творить истинные творцы – поздравления для творителей тортов

Всех любителей вкусняшек
Я сердечно поздравляю,
Ведь День торта мы сегодня
С наслаждением отмечаем.
Наслаждаться я желаю
Кремом пышным, шоколадом,
Чтобы сладенький кусочек
Был всегда по жизни рядом.
Сладкоежек всех
С Днем торта поздравляю,
Наслаждения вам
И радости желаю.
Воздушные безе,
Листочки шоколада,
Орехи и цветы —
Все в торте есть, что надо.
Вызывает торт
Восторг и восхищение,
Тает на губах
И дарит наслаждение.
Лакомиться тортом
Хочу вам пожелать,
Ведь перед этим чудом
Трудно устоять.
Есть такой особый праздник,
Когда торты славим мы.
В лакомство большое это
Все давно мы влюблены.
Вам желаю вкусных тортов,
Чтоб душа в блаженстве пела,
До калорий вам ненастных
Не было совсем чтоб дела.
Славим все шедевр особый,
Будет тортам место пусть,
Ведь всегда помогут
Прочь прогнать печаль и грусть.
Стихи: Поздравок
Открытки: fresh-cards.ru