Россиянка родила ребенка на борту самолета Санкт-Петербург – Наманган. День рождения новорожденный будет праздновать 26 ноября. Схватки начались у пассажирки боинга, который принадлежит авиакомпании «Аэрофлот». Лайнеру пришлось совершить экстренную посадку, пишет Комсомольская права.
– В 1:31 по Московскому времени пилот экстренно посадил самолет, который следовал по маршруту Санкт-Петербург – Наманган, в аэропорту Чкалов города Нижнего Новгорода, – говорится в сообщении.
Женщина вместе с новорожденным ребенком были доставлены в медучреждение. Врачи оценивают их состояние, как хорошее.
Напомним, ранее портал Курьер.Среда сообщал, что жительница Краснодарского края выиграла в лотерею 60 млн рублей. Она путешествовала по России и в Мурманске купила лотерейный билет в одном из супермаркетов, сообщив кассирше свой номер телефона. Это произошло в июле, однако с тех пор победительница не открывала папку входящих в сообщения телефона и только в ноябре узнала, что уже три месяца она является миллионером.