Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 27 ноября 2021 в России и мире

• День морской пехоты ВМФ РФ
• День поддержки черепах (Turtle Adoption Day)
• День слушания музыки вечернего города
• День памяти святого апостола Филиппа
• День оценщика
• День памяти святителя Григория Паламы
• День памяти священномученика Василия Никольского
• День памяти преподобного Филиппа Ирапского
• День памяти святых правоверного царя Иустиниана и царицы Феодоры
• День памяти священномученика Феодора Баккалинского
• День работника ветеринарной службы Кубани
• Международный день осведомлённости об ауре (International Aura Awareness Day)
• Международный день гитариста
• День памяти жертв голодоморов - Украина
• День учителя (Dia del Maestro) - Испания
• День баварского кремового пирога (National Bavarian Cream Pie Day) - США
• День памяти студентов-медиков (Aniversario del Fusilamiento de los Ocho Estudiantes de Medicina) - Куба
• Суббота малого бизнеса (Small Business Saturday) - США
• День электрогитары (National Electric Guitar Day) - США
• День военной авиации (Dia de la Aviacion Militar) - Венесуэла
• День вяленого мяса (National Craft Jerky Day) - США
• День великих героев (Maaveerar Naal) - Шри-Ланка
• День здравоохранения (National Health Day) - Таиланд
• День графства Ланкашир (Lancashire Day) - Великобритания
• День булавок и иголок (National Pins And Needles Day) - США
• День специалиста по охране труда (Dia do Engenheiro e Tecnico de Seguranca do Trabalho) - Бразилия
• Именины у Григория, Анны, Дмитрия, Виктора
• Куделица (Филиппово заговенье)
Важные события• 27 ноября 1918 года основана Национальная Академия Наук Украины
Источник: kakoysegodnyaprazdnik.ru