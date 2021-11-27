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26.11
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Аспирин увеличивает риск сердечной недостаточности у некоторых людей

9:30:1211/26/2021
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Врачи рекомендуют некоторым людям принимать низкие дозы аспирина каждый день, чтобы предотвратить сердечные приступы и инсульт.

Новое исследование показало, что аспирин может увеличить риск развития сердечной недостаточности. Фото: Pixabay.com

Врачи предупреждают, что распространенное обезболивающее может увеличить риск сердечной недостаточности у некоторых людей. Аспирин был связан с 26-процентным увеличением проблем с сердцем у людей, по крайней мере, с одним предрасполагающим фактором, пишет thesun.co.uk.

К ним относятся курение, ожирение, высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина, диабет и сердечно-сосудистые заболевания. Исследование, опубликованное в ESC Heart Failure, показало, что «у тех, кто принимал аспирин, впоследствии было больше шансов заболеть этим заболеванием, чем у тех, кто не принимал это лекарство».

Автор исследования доктор Блерим Муджадж из Университета Фрайбурга, Германия, сказал: «Хотя результаты требуют подтверждения, они указывают на то, что необходимо выяснить потенциальную связь между аспирином и сердечной недостаточностью».

Связь между сердечной недостаточностью и аспирином является спорной, поскольку миллионы людей принимают этот препарат, чтобы поддерживать тонкую кровь и предотвращать проблемы со здоровьем.

Но в это исследование было включено 30 827 человек с риском развития сердечной недостаточности из Западной Европы и США.

«Группа риска» была определена как одно или несколько из следующего: курение, ожирение, высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина, диабет и сердечно-сосудистые заболевания.

Участники были в возрасте 40 лет и старше и изначально не страдали сердечной недостаточностью.

В течение пяти лет наблюдения у 1330 участников развилась сердечная недостаточность.

Прием аспирина был связан с повышенным на 26 процентов риском нового диагноза сердечной недостаточности.

Доктор Муджадж сказал: «Это было первое крупное исследование, в котором изучалась взаимосвязь между употреблением аспирина и сердечной недостаточностью у людей с сердечными заболеваниями и без них, а также по крайней мере с одним фактором риска.

«Обычно используется аспирин - в нашем исследовании каждый четвертый участник принимал это лекарство. В этой популяции употребление аспирина было связано с сердечной недостаточностью, независимо от других факторов риска».

Он пришел к выводу: «Для подтверждения этих результатов необходимы крупные многонациональные рандомизированные исследования у взрослых с риском сердечной недостаточности. До тех пор наши наблюдения показывают, что аспирин следует назначать с осторожностью пациентам с сердечной недостаточностью или с факторами риска для этого состояния».

Ранее было обнаружено, что аспирин потенциально удваивает риск рака кожи у мужчин.

Врачи рекомендуют некоторым людям принимать низкие дозы аспирина каждый день, чтобы предотвратить сердечные приступы и инсульт. Также считается, что обезболивающее снижает риск рака груди, толстой кишки, простаты и желудка. Но эксперты обнаружили, что это может увеличить риск рака кожи, особенно у мужчин.

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аспиринпроблемы с сердцемриск сердечной недостаточностиESC Heart FailureБлерим Муджадж
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