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Какой сегодня церковный праздник 27 ноября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

11:20:4711/26/2021
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Было принято задабривать домового, чтобы он берег скот.

Выпавший в это утро иней предвещает хороший урожай овса. Фото:Pixabay.com


Православные праздники 27 ноября 2021 года

Апостола Филиппа
Преподобного Филиппа Ирапского
Святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалонитского

Народные праздники и приметы

Куделица (Филиппов день)
В этот праздник чтут память святого апостола Филиппа.

Этот день является кануном Рождественского поста. Поэтому в старину люди готовили богатые угощения и устраивали застолья. Было принято задабривать домового, чтобы он берег скот. После ужина для него на столе оставляли закуски, которые накрывали салфеткой.

Девушки гадали на суженого. Они тайно прятали под подушку кусочек говядины, чтобы увидеть во сне будущего жениха.

Выпавший в это утро иней предвещает хороший урожай овса, а дождь – изобилие пшеницы.

Приметы:

- Иней – к урожаю овса, дождь – пшеницы.
- Иней на деревьях – к морозам, туман – к оттепели, а если ночью был иней, днем снег не выпадет.
- Туман стелется – к теплу.
- Зола в печи быстро гаснет – к сырой погоде.
- Уплотнение облачности у горизонта справа от человека, стоящего лицом к ветру, предвещает ненастье.

Источник: my-calend.ru

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