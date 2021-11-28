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Какой сегодня церковный праздник 28 ноября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

11:20:4911/27/2021
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Считалось, что в будущем это принесет здоровье его лошадям.

Солнце при восходе красноватое – к метели. Фото: Pixabay.com


Православные праздники 28 ноября 2021 года

Рождественский пост
Мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива
Преподобного Паисия Величковского

Народные праздники и приметы

Гурьев день
Согласно народному календарю в этот день чтут память 3-х мучеников – Гурия, Самона и Авива. В народе считалось, что Гурий помогает в лечении зубной боли. В этот день к нему обращались с молитвами, об избавлении от болезней.

Детям, родившимся в этот день, преподносили подарки – сено или овес. Считалось, что в будущем это принесет здоровье его лошадям.

По народным приметам, если в этот день ложился снег, то он не таял до весны. А если осадков было больше чем обычно, люди рассчитывали на богатый урожай пшеницы.

Приметы

Солнце при восходе красноватое – к метели.
Если выпал снег, то он уже до весны не растает.
Много снега – к урожайному году.
Если в эти дни сильный ветер, ожидать спокойной погоды можно только после Николы Зимнего (19 декабря).
Ветер подул – непогода не утихнет до середины декабря.

Источник: my-calend.ru

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