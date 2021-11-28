Какой сегодня церковный праздник 28 ноября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Рождественский пост
Православные праздники 28 ноября 2021 года
Мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива
Преподобного Паисия Величковского
Народные праздники и приметыГурьев день
Согласно народному календарю в этот день чтут память 3-х мучеников – Гурия, Самона и Авива. В народе считалось, что Гурий помогает в лечении зубной боли. В этот день к нему обращались с молитвами, об избавлении от болезней.
Детям, родившимся в этот день, преподносили подарки – сено или овес. Считалось, что в будущем это принесет здоровье его лошадям.
По народным приметам, если в этот день ложился снег, то он не таял до весны. А если осадков было больше чем обычно, люди рассчитывали на богатый урожай пшеницы.
ПриметыСолнце при восходе красноватое – к метели.
Если выпал снег, то он уже до весны не растает.
Много снега – к урожайному году.
Если в эти дни сильный ветер, ожидать спокойной погоды можно только после Николы Зимнего (19 декабря).
Ветер подул – непогода не утихнет до середины декабря.
Источник: my-calend.ru