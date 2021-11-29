Почему создается видимость, что вакцины не работают? Все вакцинируются, а пандемия продолжается

В сообщениях в социальных сетях, комментирующих данные из Великобритании, Израиля и Южной Африки, среди прочего, утверждается, что количество смертей от COVID (или всех смертей) в настоящее время выше среди вакцинированных, чем среди непривитых граждан. Другие утверждают, что вакцины ничего не делают для предотвращения смерти от COVID.
Эти отчеты выглядят устрашающе, потому что они обычно используют реальные данные или статистику. Многие из представленных необработанных чисел действительно верны, хотя и не полны, пишет medicalxpress.com.
Но люди, в том числе Клайв Палмер, который сказал на этой неделе, что вакцины не работают, и Крейг Келли, распространяющий дезинформацию о вакцинах с помощью текстовых сообщений, должны спросить, поняли ли они контекст, правильно ли проанализировали данные и правильно ли интерпретировали результаты.
Что считается «привитым»?При сравнении исследований или статистики многое зависит от того, как поставщики данных определяют понятие «вакцинированный».
Некоторые вакцины - однократные, другие - двухдозовые. В большинстве юрисдикций термин «полностью вакцинированный» определяется как две недели после последней необходимой дозы, но некоторые сообщения в социальных сетях, подобные этому, сводят воедино всех, кто получил какую-либо дозу.
Некоторые юрисдикции отслеживают пациентов в промежуточный период, другие грубо относят их к частично вакцинированным. Мы также должны сравнить пациентов, которые получили разные вакцины или смешанные дозы вакцины. Скоро нам придется отслеживать тех, кто получил бустерные уколы.
Еще больше усложняет ситуацию то, что не все юрисдикции публикуют необходимый уровень детализации. К счастью, у нас есть хорошие данные: Новый Южный Уэльс находится на пути к тому, чтобы стать одной из юрисдикций с самым высоким уровнем вакцинации в мире, и опубликовал очень подробные данные со сравнениями между вакцинированными и невакцинированными случаями, которые показывают, что вакцинация очень эффективна.
Не все числа равныСосредоточение внимания на абсолютном числе - насколько оно далеко от нуля, независимо от его относительного значения в реальном мире - может ввести в заблуждение.
Допустим, 95% всего населения Нового Южного Уэльса, составляющего приблизительно 8 000 000 человек, были полностью вакцинированы. Это 7,6 миллиона человек. Представьте, что 0,05% полностью вакцинированных людей должны были быть госпитализированы с COVID. Это всего лишь 4000 человек.
Также предположим, что 1% из оставшихся 400000 непривитых людей были госпитализированы с COVID. Это 4000 человек.
Таким образом, абсолютное количество госпитализированных вакцинированных людей будет аналогично госпитализированным невакцинированным людям.
Но менее 0,05% полностью вакцинированных людей находятся в больницах по сравнению с 1% невакцинированных - это в 20 раз больше!
Тот же сценарий можно применить к абсолютному количеству смертей от COVID.
Другой способ объяснить это связан с так называемым парадоксом Симпона: когда очень большая часть населения вакцинирована, вполне вероятно, что большее абсолютное число заболевших будет вакцинировано, а не невакцинировано. Чтобы сравнить эффекты, вместо этого следует сосредоточиться на уровне заболеваемости и смертности от COVID.
COVID не влияет на всех одинаковоCOVID госпитализации и смерти ставки резко искажены пола, предварительно существующие состояния здоровья, как метаболический синдром, и возраст. Таким образом, вероятность смерти у мужчин выше, чем у женщин, и то же самое верно для пожилых людей и людей с другими проблемами со здоровьем.
И почти все страны первыми вакцинировали группы населения, которым грозит самый высокий риск. Некоторые, например пожилые люди, уже показали более высокий уровень смертности. Если учесть, что вероятность умереть в группе, вакцинированной первой, больше всего, мы можем увидеть больше смертей в группе, вакцинированной первой. Вакцина снизит смертность, но вероятность смерти у людей из группы риска всегда выше.
Таким образом, чтобы по-настоящему различить эффект вакцины, необходимо сравнить показатели для сопоставимых уровней риска, особенно возраста . Очень хороший анализ соответствует различным уровням возрастного риска по израильским данным и показывает, что даже несмотря на то, что абсолютное количество вакцинированных госпитализированных случаев было больше, чем невакцинированных госпитализаций, вакцина Pfizer все же показала хорошую эффективность против тяжелых заболеваний.
На двух диаграммах ниже, составленных на основе цифр, полученных с помощью журнала «Наш мир в данных» , показаны случаи заболевания, смерти и вакцинации в Израиле и Великобритании на протяжении всей пандемии. Оба пережили три волны, третья - после начала вакцинации. Оба показали значительно меньшее количество смертей в третьей волне, даже несмотря на то, что число случаев заболевания было высоким (для Израиля - наивысшим из трех волн ).
Некоторые сообщения, подобные этой, утверждают, что показывают «смертность, вызванную вакцинацией», но игнорируют неравномерный риск среди населения. Показатели выше для невакцинированных людей во всех других возрастных группах (которые удобно опускаются в таблице), и, что более важно, в отчете с данными говорится:
Для возрастной группы 10–59 лет вакцинированное население в среднем будет старше, чем невакцинированное население ... Поскольку уровень смертности среди пожилых людей выше, это приведет к увеличению показателей смертности среди вакцинированного населения по сравнению с невакцинированным населением.
Осмысление всех чиселМы знаем, что есть « ложь, проклятая ложь и статистика ». И все же некоторые ложные заявления в социальных сетях основаны на реальных цифрах.
Так что вопрос не в том, стоит ли верить статистике? Скорее: какой статистике вы должны верить? Лучший совет - сделать шаг назад и посмотреть на картину в целом.
Когда эта пандемия прекратится, может быть день, когда будет только один госпитализированный пациент с COVID. Если бы этому пациенту была сделана вакцинация, могли бы мы сказать, что 100% госпитализированных пациентов вакцинированы, и, следовательно, вакцины не работают?
Нам нужно взглянуть на цифры за весь период пандемии или даже за одну волну инфекции, чтобы увидеть ситуацию более четко. Один набор цифр не показывает всей картины.