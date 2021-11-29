Магнитная буря 29 ноября 2021: утро понедельника начнется с плохой космической погоды. Как пережить метеопатам этот момент

Начало понедельника, 29 ноября, ожидается неспокойным в космическом пространстве. В 12 часов ночи по Москве, и в 4 утра по новосибирскому времени ожидается геоудар силой в три балла и длительностью три часа. После чего установятся колебания двухбалльной магнитной бури.
Возникновение магнитные буриСолнце иногда испускает сильный порыв солнечного ветра, называемый выбросом корональной массы. Этот порыв солнечного ветра нарушает внешнюю часть магнитного поля Земли, которое подвергается сложным колебаниям. Это порождает связанные с этим электрические токи в околоземной космической среде, что, в свою очередь, приводит к дополнительным колебаниям магнитного поля.
Влияние на нашу планетуКолебания магнитосферы серьезно влияют на технику, радио, электрические сети, и на самочувствие людей.
Они могут повлиять на людей, страдающих проблемами нервной системы, ишемической болезнью сердца, стенокардией. В период высокой солнечной активности увеличивается количество сердечных приступов и инсультов.
Как чувствуют себя наши читатели?- Поверхностный сон, напряжение.
- Давление скачет, в висках пульсирует.
- Слабость и холодные конечности.
- Головная боль и напряжение.
- Усталость, давление поднимается.