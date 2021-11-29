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Магнитная буря 29 ноября 2021: утро понедельника начнется с плохой космической погоды. Как пережить метеопатам этот момент

10:45:1211/28/2021,София Мальцева
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Это порождает связанные с этим электрические токи в околоземной космической среде, что, в свою очередь, приводит к дополнительным колебаниям магнитного поля.

Солнце иногда испускает сильный порыв солнечного ветра, называемый выбросом корональной массы. Фото: Pixabay.com

Начало понедельника, 29 ноября, ожидается неспокойным в космическом пространстве. В 12 часов ночи по Москве, и в 4 утра по новосибирскому времени ожидается геоудар силой в три балла и длительностью три часа. После чего установятся колебания двухбалльной магнитной бури.

Возникновение магнитные бури

Солнце иногда испускает сильный порыв солнечного ветра, называемый выбросом корональной массы. Этот порыв солнечного ветра нарушает внешнюю часть магнитного поля Земли, которое подвергается сложным колебаниям. Это порождает связанные с этим электрические токи в околоземной космической среде, что, в свою очередь, приводит к дополнительным колебаниям магнитного поля.

Влияние на нашу планету

Колебания магнитосферы серьезно влияют на технику, радио, электрические сети, и на самочувствие людей.
Они могут повлиять на людей, страдающих проблемами нервной системы, ишемической болезнью сердца, стенокардией. В период высокой солнечной активности увеличивается количество сердечных приступов и инсультов.

Как чувствуют себя наши читатели?

- Поверхностный сон, напряжение.

- Давление скачет, в висках пульсирует.

- Слабость и холодные конечности.

- Головная боль и напряжение.

- Усталость, давление поднимается.

Как избавится от головной боли в магнитную бурю?

Чтобы снизить болезненные ощущения в голове в период колебаний магнитосферы, необходимо пить больше чистой воды, исключить вредную пищу, использовать успокаивающие практики — глубокое дыхание и прогулки на свежем воздухе. Чтобы быстро снять головную боль, можно принять таблетку парацетамола.

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здоровьемагнитные буриметеозависимостьметеопатыкосмическая погода
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