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Новолуние и Полнолуние в декабре 2021 года: даты всех благоприятных дней и дней силы

7:00:4711/29/2021
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Следующие Новолуние и Полнолуние состоятся 4 и 19 декабря, и эти две даты считаются благоприятными днями для многих дел.

Даты полнолуний и новолуний всегда считались благоприятными для многих дел. Фото: Pixabay
Даты полнолуний и новолуний всегда считались благоприятными для многих дел. Фото: Pixabay

В каждом месяце есть, как минимум, две благоприятные даты: дни Полнолуния и Новолуния. В следующем месяце они придутся на 4 декабря и 19 декабря. Стоит отметить, что и в Новую, и в Полную Луну царит особая энергия, которая исходит от Небесного тела. В эти даты необходимо быть осторожным и руководствоваться своим разумом, а не чувствами. Тем не менее, эти даты считаются очень благоприятными для завершения планов и старых дел, с которыми вы давно не можете справиться.

Помимо этого, в декабре нас будет ждать еще несколько благоприятных дней. Ниже представлен полный список всех сильных дней, которые идеально подойдут для реализации тех или иных планов.

1. 1 декабря, избавление Нептуна от ретроградности. Эта дата станет началом благоприятного периода, в который стоит ожидать только положительные эмоции. Вас перестанут тревожить понижение работоспособности, отсутствие стабильности и плохое настроение.

2. 12 декабря, зеркальная дата. В каждом месяце присутствуют такие дни, и 12.12. каждого из нас будет ждать большой заряд энергии и сил. Вокруг вас будет царить только позитивная энергия, которая поможет вам осуществить свои планы в отношениях с людьми.

3. 13 декабря, переход Марса в знак Стрельца. Эта дата перехода Красной планеты в новый знак поможет вам быть смелее. Энергия Марса позволит вам мыслить позитивнее и реализовать все свои планы.

4. 14 и 15 декабря, максимум потока Геминиды. Эти два дня станут идеальными для загадывания самого заветного желания. Астрологи прогнозируют, что середина месяца станет особенно сильной благодаря звездному потоку.

5. 21 декабря, день зимнего солнцестояния. Эта дата подарит вам огромное обилие сил для обретения внутренней гармонии и веры в себя и свои возможности. Этот день станет идеальным для переосмысления многих вещей и осознания чего-то очень важного для вашей жизни.

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новолуниеполнолуниедни силы 2021
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