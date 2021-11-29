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Молитва Святому Григорию Чудотворцу: сильнейшая молитва для защиты от колдовства и колдунов. Правила чтения молитвы

5:30:5311/29/2021,София Мальцева
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Он всегда стремился к одиночеству и тишине.

Через небольшое время количество слушателей выросло, которые привлекаются не только проповедями, но и чудотворными поступками святителя.
Фото: Pixabay.com

Григорий Чудотворец родился в 203 году у богатой языческой пары в Неокесарии. Этому ребенку было суждено сыграть важную роль в жизни христианской Церкви и быть причисленным к лику святых.

Григорий был умным, не по годам развитым ребенком, который преуспел в изучении греческой и египетской философии. Его родители хотели, чтобы он стал адвокатом, и, чтобы подготовить его к этому, Григория отправили учиться в Александрию, когда он был еще подростком. Случайно, именно там Григорий встретил выдающегося христианского учителя Оригена.

Это было незадолго до того, как Григорий начал сомневаться в языческой религии своего детства и захотел стать христианином. Он был крещен своим учителем и принял свое имя Григорий, хотя до этого его звали Феодором.

Через пять лет он возвратился в Неокесарию, где продолжил изучать Святое Писание. Он всегда стремился к одиночеству и тишине. При этом его рукоположили примерно в 245 году в епископы. Через небольшое время количество слушателей выросло, которые привлекаются не только проповедями, но и чудотворными поступками святителя.

В период гонений Деция, святой Григорий ушел вместе с паствой из города, спася всех от преследователей, а когда розыски закончились, то он вернулся к церковной жизни в Неокесарии, установив праздники в честь тех, кто пострадал за веру.

Считается, что святой Григорий умер в 270 году, 17 ноября. Перед смертью он спросил, сколько язычников еще осталось в городе, и ему ответили, что их всего семнадцать. Он поблагодарил Бога за милости, которыми Он одарил население, ибо, когда он прибыл, там было всего семнадцать христиан.


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традициипраздникидень Григория Чудотворцамолитва . христианство
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