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29.11
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ПФР дал четкое разъяснение: Нужно ли обращаться в Пенсионный фонд для продления пенсии по инвалидности?

6:20:2111/29/2021
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Сама процедура определения инвалидности в настоящее время также происходит в бюро МСЭ заочно, на основе документов медицинских учреждений.

Пенсии платят нескольким категориям россиян. Фото: Pixabay. com

Специалисты Пенсионного фонда ответили на актуальные «пенсионные» вопросы граждан. Сегодня в компетенцию органов ПФР входят не только вопросы установления и выплаты пенсий: Пенсионный фонд обеспечивает ещё 13 видов выплат. В их числе материнский капитал, выплаты по уходу, дополнительные выплаты ветеранам и лицам с инвалидностью, одиноким родителям и будущим мамам и т.д., поэтому данный материал будет полезен и интересен не только получателям пенсии.

Нужно ли мне обращаться в Пенсионный фонд для продления пенсии по инвалидности?

Продление пенсии по инвалидности сегодня производится автоматически, обращаться в ПФР не нужно. Продление специалисты ПФР производят по данным ФРИ (Федерального реестра инвалидов), в который соответствующая информация вносится органами медико-социальной экспертизы (МСЭ). Продлеваются выплаты (и пенсия, и иные выплаты) на период установления инвалидности. Такой порядок продлен как минимум до марта следующего года. Сама процедура определения инвалидности в настоящее время также происходит в бюро МСЭ заочно, на основе документов медицинских учреждений. При изменении группы инвалидности специалисты ПФР также самостоятельно без обращения гражданина по данным ФРИ устанавливают новый размер выплат.

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пенсияинвалидностьПФР
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