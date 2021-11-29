ПФР дал четкое разъяснение: Нужно ли обращаться в Пенсионный фонд для продления пенсии по инвалидности?

Специалисты Пенсионного фонда ответили на актуальные «пенсионные» вопросы граждан. Сегодня в компетенцию органов ПФР входят не только вопросы установления и выплаты пенсий: Пенсионный фонд обеспечивает ещё 13 видов выплат. В их числе материнский капитал, выплаты по уходу, дополнительные выплаты ветеранам и лицам с инвалидностью, одиноким родителям и будущим мамам и т.д., поэтому данный материал будет полезен и интересен не только получателям пенсии.
Нужно ли мне обращаться в Пенсионный фонд для продления пенсии по инвалидности?
Продление пенсии по инвалидности сегодня производится автоматически, обращаться в ПФР не нужно. Продление специалисты ПФР производят по данным ФРИ (Федерального реестра инвалидов), в который соответствующая информация вносится органами медико-социальной экспертизы (МСЭ). Продлеваются выплаты (и пенсия, и иные выплаты) на период установления инвалидности. Такой порядок продлен как минимум до марта следующего года. Сама процедура определения инвалидности в настоящее время также происходит в бюро МСЭ заочно, на основе документов медицинских учреждений. При изменении группы инвалидности специалисты ПФР также самостоятельно без обращения гражданина по данным ФРИ устанавливают новый размер выплат.