В Бердске коронавирус отправил на карантин 32 класса в школах и 18 групп в детсадах. Все данные о зараженных за сутки на 29 ноября

За 24 часа в Бердске было обнаружено 14 новых случаев COVID-19. А под медицинским наблюдением находится 981 житель. Результатов ПЦР-теста на выявление ковида в организме человека ожидают 278 человек. А выздороветь и выписаться за последние сутки удалось 2806 пациентам. А общее число заразившихся ковидом в Бердске составляет 3150 случаев коронавирусной инфекции.
Заразившиеся были выявлены и в учреждениях образовательный сферы. Всего заболевших в заведениях такого направления было выявлено 50, из них 33 школьника и 17 воспитанников дошкольных учреждений. Также заразиться успели и три сотрудника школ и детских садов. Общее число контактных лиц в сфере образования составило 1184 человек. В школах – 851, а в детских садах – 333. Закрыться из-за коронавируса пришлось 18 группам и 32 классам. А по ОРВИ закрыто 10 классов и 21 группа
Напомним, ранее «Курьер.Среда» сообщал, что в Канаде были выявлены первые случаи заражения новым штаммом коронавируса. Заболевшими оказались двое граждан столицы, которые прибыли в страну из Норвегии. Сейчас их посадили на самоизоляцию. Также соответствующими органами проводятся мероприятия по проверке лиц, с которыми контактирвоали данные люди.