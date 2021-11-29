На случайного прохожего с балкона 16 этажа выпал житель Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге мужчина выпил с балкона 16 этажа и приземлился на другого молодого человека. Известно, что все случилось на улице Кораблестроителей. Пострадавший вышел на балкон квартиры, чтобы подышать свежим воздухом, но не удержался и сорвался вниз. О состоянии здоровья пострадавших пока ничего не сообщается.
Напомним, ранее «Курьер.Среда» писал, что в Новосибирске скончался третий пострадавший во время падения в яму с кипятком. Мужчина умер во время операции по пересадке кожи. Руководство организации, в которой он работал, подтвердило данную информацию. ЧП произошло в начале ноября в лицее №12. Тогда один сотрудник школы и двое работников СГК упал в яму с кипятком из-за обрушения пола.