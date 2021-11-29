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На случайного прохожего с балкона 16 этажа выпал житель Санкт-Петербурга

5:49:4911/29/2021
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Пострадавший вышел на балкон, чтобы подышать свежим воздухом, но упал.

Мужчина выпал с 16-го этажа. Фото: Pixabay.com

В Санкт-Петербурге мужчина выпил с балкона 16 этажа и приземлился на другого молодого человека. Известно, что все случилось на улице Кораблестроителей. Пострадавший вышел на балкон квартиры, чтобы подышать свежим воздухом, но не удержался и сорвался вниз. О состоянии здоровья пострадавших пока ничего не сообщается.

Напомним, ранее «Курьер.Среда» писал, что в Новосибирске скончался третий пострадавший во время падения в яму с кипятком. Мужчина умер во время операции по пересадке кожи. Руководство организации, в которой он работал, подтвердило данную информацию. ЧП произошло в начале ноября в лицее №12. Тогда один сотрудник школы и двое работников СГК упал в яму с кипятком из-за обрушения пола.

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