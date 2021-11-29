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Учительница везла школьников по домам после уроков: Новые подробности смерти троих детей в ДТП со снегоуборочным поездом

8:36:2511/29/2021
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Сама учительница и еще один ученик были госпитализированы врачами в медицинское учреждение с многочисленными травмами.

Авария произошла днем. Фото: Mash

В Алтайском крае погибли трое детей в результате страшной аварии с участием автомобиля и снегоуборочного поезда, который убирал снег. В Машине находилась учительница, которая управляла машиной и четверо учащихся второго класса из Лугового и Наумово. По предварительной информации, преподаватель развозила детей по домам после окончания уроков. Но по пути в дом одного из учеников машине заехала под колеса локомотива, пишет Telegram-канал MASH.

Также стали известны имена погибших детей. Однако пострадали от удара поездом не только погибшие. Сама учительница и еще один ученик были госпитализированы врачами в медицинское учреждение с многочисленными травмами.

Напомним, ранее «Курьер.Среда» писал, что что друзья погибшего в ДТП на Кутузовском проспекте блогера Саида Губденского объявили сбор средств для семьи пострадавшего. страшная авария случилась ровно 9 дней назад. Тогда BMW за 10,5 млн рублей, которым управлял блогер вылетел на встречную полосу движения оживленного Кутузовского проспекта и совершил столкновение с другим автомобилем. Водитель и пассажир иномарки скончались на месте.

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