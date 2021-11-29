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30 ноября - Всемирный день домашних животных: чудесные поздравления для всех любителей Мурок и Барсиков

1:15:4111/29/2021
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Ежегодно 30 ноября во многих странах отмечается Всемирный день домашних животных (World Pets Day). День домашних животных 2020 в России призван обратить внимание на содержание питомцев и отношение к ним.

Всемирный день домашних животных

Всех друзей четверолапых
Призываю вас обнять.
Пусть домашние любимцы
Не дают вам заскучать.

Пусть они вам дарят радость,
Служат верно вам всегда,
Ну а вы не предавайте
Прирученных никогда.

Всемирный день домашних животных

«Мы в ответе за тех, кого приручили» —
Я надеюсь, об этом вы не забыли?
Любите своих домашних питомцев,
Они — наша семья, они — солнце в оконце,
Ведь если предать сможет вас человек,
То питомец вам будет верен весь век,
Потому я прошу, не бросайте друзей,
Ведь на свете товарищей нету верней!

Всемирный день домашних животных

Всех любимцев наших меньших
Поздравляю с этим днем.
Пусть всегда не скучно будет
Вам с лохматиком вдвоем.

Берегите дружбу эту,
Искреннее в жизни нет.
Пусть домашние любимцы
Принесут тепло и свет.


Стихи: Поздравок
Открытки: fresh-cards.ru
Стихи: Поздравок
Открытки: fresh-cards.ru

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