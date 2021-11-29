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Туристическую полицию создали в Новосибирске специально для чемпионатов мира по волейболу и хоккею

11:37:3311/29/2021
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Сотрудникам нового подразделения предстоит пройти обучение, включающее в том числе курсы психологии, иностранных языков и языка жестов.

В Новосибирской области создано новое специализированное подразделение – туристическая полиция. Фото: МВД

В Новосибирске накануне крупных международных соревнований – чемпионата мира по волейболу в 2022 году и чемпионата мира по хоккею с шайбой среди молодежных команд в 2023 году – создана туристическая полиция.

Как рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк, специализированный взвод на базе отдельного батальона ППС вошли сотрудники разных подразделений органов внутренних дел.

-Претенденты были отобраны специальной комиссией после прохождения тестирования и испытаний по физической и огневой подготовке. Сотрудникам нового подразделения предстоит пройти обучение, включающее в том числе курсы психологии, иностранных языков и языка жестов, - рассказала Волк.

Начальник главка МВД по Новосибирской области генерал-майор полиции Андрей Кульков заявил, что на бойцах нового спецподразделения лежит ответственность. И поставил перед ними задачи по обеспечению комфорта и безопасности граждан других стран во время их пребывания на территории региона, патрулированию пешеходных зон и консультированию иностранных туристов.

Сферой ответственности нового подразделениястанет и охрана общественного порядка на территории популярных мест отдыха горожан и гостей города, объектов спорта и культуры.

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