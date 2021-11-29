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Каким препаратом лучше всего ревакцинироваться россиянам, рассказал Гинцбург

11:52:1811/29/2021
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Для получивших вакцину «Спутник V» для повторной прививки через полгода подойдет «Спутник Лайт».

На сегодняшний день вакцинация является единственным способом борьбы с COVID-19. Фото: Pixabay.com
Ревакцинация нужна для более эффективной борьбы с COVID-19. Фото: Pixabay.com

Препарат для ревакцинации назвал Александр Гинцбург, возглавляющий НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. О лучшем препарате для ревакцинации от коронавируса сообщили в ТАСС.

По словам Гинцбурга, после того, как граждане привились «Спутником V», повторную вакцинацию можно проводить любым препаратом, однако самая лучшая комбинация получится, если использовать «Спутник Лайт». Также специалист заметил, что в случаях, когда вакцинация проводилась при помощи Pfizer или Moderna, можно сделать дополнительно «Спутник V». Как пояснил ученый после появления дельта-штамма оказалось, что вакцины, разработанные по принципу мРНК-вакцин стали менее эффективными, причем их уровень снизился вдвое.

- В "Спутнике V" жесткого зажима такого нет, антиген находится в различных состояниях, поэтому спектр образующихся антител, которые нейтрализуют вирус, гораздо шире, – заключил ученый.

В России производится шесть препаратов, разработанных в стране -"Спутник V", которая стала первой в мире, "ЭпиВакКорона", "КовиВак", "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона-Н", и вакцина для подростков "Спутник М".

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препараткоронавирусревакцинацияНИЦ имени ГамалеиАлександр Гинцбург
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