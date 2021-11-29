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Актриса Валентина Иванова скончалась в Москве

11:22:1111/29/2021
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Зрители помнят ее по роли в фильме «Угрюм-река».

Валентина Иванова - актриса Театра имени Ермоловой. Фото: Театр Ермоловой/ vk.com
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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На 78-м году жизни в Москве скончалась советская и российская актриса театра и кино Валентина Иванова. Об этом стало известно из- сообщения на сайте Театра имени Ермоловой. Актриса служила в Театре с 1963 года и до самой смерти

С тяжёлым сердцем сообщаем, что сегодня ушла из жизни актриса нашего театра Валентина Николаевна Иванова. Она служила в Ермоловском с 1963 года, сыграв не один десяток ролей. Большая потеря, — говорится в сообщении учреждения культуры во «ВКонтакте».

Валентина Иванова родилась 25 августа 1944 года. Зрители ее помнят по фильмам «Угрюм-река», «Ложь на длинных ногах» и «Лунные воды».

В Театре имени Ермоловой она сыграла несколько десятков ролей и продолжала работать до кончины 22 ноября.

Ранее в "Курьер.Среда" сообщали, что скончался Александр Градский, причиной смерти мог стать инсульт, с которым его госпитализировали за несколько дней до смерти.

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смертьактрисатеатрТеатр имени ЕрмоловойТатьяна Иванова
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