Актриса Валентина Иванова скончалась в Москве

На 78-м году жизни в Москве скончалась советская и российская актриса театра и кино Валентина Иванова. Об этом стало известно из- сообщения на сайте Театра имени Ермоловой. Актриса служила в Театре с 1963 года и до самой смерти
С тяжёлым сердцем сообщаем, что сегодня ушла из жизни актриса нашего театра Валентина Николаевна Иванова. Она служила в Ермоловском с 1963 года, сыграв не один десяток ролей. Большая потеря, — говорится в сообщении учреждения культуры во «ВКонтакте».
Валентина Иванова родилась 25 августа 1944 года. Зрители ее помнят по фильмам «Угрюм-река», «Ложь на длинных ногах» и «Лунные воды».
В Театре имени Ермоловой она сыграла несколько десятков ролей и продолжала работать до кончины 22 ноября.
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