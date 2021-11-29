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Власти Прокопьевска закатили банкет через несколько часов после взрыва на шахте «Листвяжная»

10:20:3611/29/2021
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Об этом заявил заместитель председателя городского совета народных депутатов Александр .

Чиновники устроили банкет через несколько часов после трагедии на шахте "Листвяжная". Фото: Pixabay.com

Заместитель председателя Прокопьевского городского совета народных депутатов Александр Булгак заявил, что представители власти Прокопьевска устроили банкет через несколько часов после трагедии на шахте «Листвяжная», а доклад о погибших и пострадавших в происшествии слушали прямо во время застолья. Кроме того, руководители населенного пункта решили отметить День матери, пишут Известия.

Сообщается, что взрыв на шахте произошел утром 25 ноября, а банкет проходил с 15:00 до 18:30, в одном из местных кафе «Лагуна»,его руководителем является экс-депутат городского совета Мавлиха Хуснуллина. Как сообщил председатель, глава города также присутствовал ан церемонии. При этом сам мэр Вячеслав Старченко такую информации ранее опроверг, хотя активисты заявляли, что градоначальник на банкете был, но уехал раньше всех.

– Мэр сообщил, что на шахте погибли люди, на тот момент их число было гораздо меньше, чем сейчас, мы провели минуту молчания с опущенными головами и каждый уехал по своим делам, не было никаких празднований или торжеств, – рассказал Булгак.

Информация о том, что в одном из местных кафе было устроено торжество появилась в интернете благодаря одному из местных блогеров. Тулиген Адамов сделал несколько снимков и видео с места мероприятия, которое было организовано в честь Старченко. Молодой человек заявил, что на тот момент в кафе находились порядка 20 человек, в том числе и чиновников разных должностей.

В результате трагедии на шахте «Листвяжная» скончался 51 человек, из них пять сотрудников службы спасения, которые прибыли на место происшествия, чтобы помочь пострадавшим. Сейчас общее число пострадавших превысило 90 человек, 30 из них госпитализированы в медучреждения. На территории региона был объявлен траур с 26 ноября. А в понедельник 29 ноября власти Кемеровской области ввели режим ЧС на территории региона. После взрыва на территории предприятия было выявлено 449 нарушений. Сейчас возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека. Задержаны пять человек.

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