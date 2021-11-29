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В России коронавирус убил 1 209 пациентов за сутки на 29 ноября. Все данные о зараженных

9:08:0311/29/2021
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Лидирующую позицию по числу зараженных занимает Москва.

В Москве зафиксирован ром по числу заразившихся ковидом за 24 часа. Фото: Pixabay.com
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
В Бердске коронавирус отправил на карантин 32 класса в школах и 18 групп в детсадах. Все данные о зараженных за сутки на 29 ноября

В Бердске коронавирус отправил на карантин 32 класса в школах и 18 групп в детсадах. Все данные о зараженных за сутки на 29 ноябряШтамм «Омикрон»: главные признаки нового варианта коронавируса. Есть ли он уже в России, ответили в МинздравеЕщё 350 новости

В России за 24 часа коронавирусом заразились 33 860 граждан. За те же сутки не смогли перенести заболевание и скончались от COVID-19 1 209 пациентов. А выздороветь и выписаться из медучреждений удалось 27 700 пациентам, которые болели данным недугом. Лидирующую позицию по числу зараженных занимает Москва, там было выявлено 3 434 случая коронавируса. Такой показатель превышает результаты, которые были представлены за день до этого на 348. В столичном регионе зафиксировали 2 236 случаев заражения. А вот в Санкт-Петербурге заразились 2 181 житель.

Напомним, ранее «Курьер.Среда» писал, что в Германии медик вакцинировал местных граждан он коронавируса препаратом, который создал сам. СРедство не имело одобрения на государственном уровне. Прививали людей недалеко от аэропорта Любека (земля Шлезвиг-Гольштейн), владельцем которого является медик. Мужчина разработал собственную вакцину и ставил ее людям. Органы правопорядка обратили внимание на толпу людей у здания аэропорта и пресекли данную процедуру, на момент визита полицейских, вакцинацию пройти успели порядка 50 человек.

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