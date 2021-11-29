Вирусолог Сергей Нетесов: новый штамм коронавируса «Омикрон» имеет в два раза больше мутаций, но большинство из них в других места генома, чем у «Дельты»

Вот уже несколько дней во всем мире обсуждают новость: 25 ноября в южной Африке нашли новый штамм коронавируса. Врач Анжелика Крутзее за десять дней столкнулась с 30 молодыми пациентами, у которых оказался лабораторно подтверждён ковид, но клиника протекала иначе, не как у привычного коронавируса. Когда врач об этом сообщила, в ВОЗ серьезно запаниковали, впрочем, небезосновательно. За считанные дни «Омикрон» - именно такое название дали новому варианту ковида с 32 мутациями, обнаружен в Бельгии, Австралии, Германии, Чехии, Израиле, Великобритании и даже в Австрии и Нидерландах. И это, считают некоторые учёные, неполный список, где вирус уже может быть. Ранее «Курьер.Среда» рассказывал и о происхождении вируса, и, самое главное - клинику заболевания. Итак, напомним ещё раз симптомы новой разновидности кривила.
Симптомы нового южноафриканского штамма коронавируса «Омикрон»- легкая боль в теле
- першение в горле
- сухой кашель
- редко повышение температуры
- усталость
- нет потери вкуса или обоняния
Так опасен ли новый «Омикрон» или мутационный штамм, как это говорила доктор их Африки, лечившая странных пациентов, «страшилка». В беседе с «Курьер.Среда» 29 ноября вирусолог Сергей Нетесов высказался о клинике новой разновидности коронавируса.
- Этот новый вариант вируса имеет в два раза больше мутаций, но большинство из них в других места генома, чем дельта. Пока данных о том, что он более патогенный нет. Более того, есть данные южноафриканского врача. Врач говорила о том, что вызываемое им заболевание протекает не тяжело. Но дело в том, что пациентов у неё было около 20 человек и это были молодые и здоровые люди. Поэтому, пока я скажу так: данные о патогенности нового варианта противоречивы. По поводу мутаций. Они четко известны, но другой вопрос: как мутации могут отразиться на патогенности пока непонятно. Потому что, хорошо отслеженных пациентов пока было очень мало, - поделился вирусолог Сергей Нетесов.
Кроме этого, Сергей Викторович рассказал, как скоро «Омикрон» может добраться и до России. Известно, что пока заражённых этой разновидностью коронавируса в России нет.
- Все будет зависеть от наших властей, как они оперативно среагируют на появление этого варианта. По поводу того, что некоторые фармацевтические компании заявили, что через три месяца адаптируют вакцины к этому варианту. Тут главное, что после трёх месяцев разработки необходимо оценить, как эффективно она работает. А это ещё месяц -два. Я бы сказал, что полгода - более реальный срок,- рассуждает вирусолог Сергей Нетесов.