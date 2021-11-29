Лариса Долина впервые показала фотографии беременной дочери

Певица Лариса Долина поделилась с подписчиками в своем аккаунте Instagram фотографией беременной дочери. На фото семья ждет пополнения, дочь в будущем назовут Сашей. На снимке Ангелиной Миончинской идет за руку с матерью и держится за живот. Сама же Долина в этот момент довольно улыбается придерживаю ребенка за руку. Также певица заявила, что Ангелина находится на последнем месяце беременности. В описании к публикации звезда поздравила свою родственницу и сообщила подписчикам, что это одна из любимых ее фотографий.
Не оставила Долина свою дочь и без пожеланий. Она пожелали беременной девушке терпения, понимания с ее будущими детьми и призвала к мудрости. Также исполнительница добавила, что любит своих родственница. Не остались в стороне и звезды отечественного шоубизнеса. Мать с дочерью буквально усыпали комплиментами, как популярные люди России, так и подписчики.
Напомним, ранее «Курьер.Среда» писал, что на Камчатке пьяная мать раздавила пятимесячную дочь во сне. Сейчас женщине грозит до двух лишения свободы. Также она была лишена родительских прав в отношении двух сыновей, которым 9 и 11 лет. Суд установил, что женщина периодически избивала своих детей, а проживала семья в ужасных условиях. У обвиняемой диагностировали хронический алкоголизм.