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29.11
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Лариса Долина впервые показала фотографии беременной дочери

10:31:3311/29/2021
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Сейчас внучке Долиной 9 лет.

Долина выложила снимок беременной дочери. Фото: Pixabay.com

Певица Лариса Долина поделилась с подписчиками в своем аккаунте Instagram фотографией беременной дочери. На фото семья ждет пополнения, дочь в будущем назовут Сашей. На снимке Ангелиной Миончинской идет за руку с матерью и держится за живот. Сама же Долина в этот момент довольно улыбается придерживаю ребенка за руку. Также певица заявила, что Ангелина находится на последнем месяце беременности. В описании к публикации звезда поздравила свою родственницу и сообщила подписчикам, что это одна из любимых ее фотографий.

Не оставила Долина свою дочь и без пожеланий. Она пожелали беременной девушке терпения, понимания с ее будущими детьми и призвала к мудрости. Также исполнительница добавила, что любит своих родственница. Не остались в стороне и звезды отечественного шоубизнеса. Мать с дочерью буквально усыпали комплиментами, как популярные люди России, так и подписчики.

Напомним, ранее «Курьер.Среда» писал, что на Камчатке пьяная мать раздавила пятимесячную дочь во сне. Сейчас женщине грозит до двух лишения свободы. Также она была лишена родительских прав в отношении двух сыновей, которым 9 и 11 лет. Суд установил, что женщина периодически избивала своих детей, а проживала семья в ужасных условиях. У обвиняемой диагностировали хронический алкоголизм.

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