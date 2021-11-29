Двое погибли во время поиска пропавших рыбаков в Красноярском крае. Еще четверо не выходят на связь

Два человека погибли в Красноярском крае, когда самостоятельно отправились на поиски четырех пропавших рыбаков. Об этом 29 ноября рассказали в управлении МВД по региону.
В отдел полиции по Туруханскому району в понедельник утром поступило сообщение от супруги одного из пропавших. Она рассказала, что утром 27 ноября ее муж с тремя знакомыми отправился на снегоходах в избу, расположенную на расстоянии около 40 км от Игарки вверх по Енисею. Рыбаки обещали вернуться вечером 28 ноября. Накануне муж позвонил супруге, сообщив, что они направились в обратный путь. Но дома они так и не появились.
Друзья пропавших отправились на их поиски и сами погибли, рассказали в полицейском ведомстве:
"Семь человек отправились на поиски, двое из них утонули".
Теперь к поискам пропавших подключили авиацию. Стоит отметить, что в районе Игарки морозы сейчас достигают 34 градусов.