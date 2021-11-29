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Двое погибли во время поиска пропавших рыбаков в Красноярском крае. Еще четверо не выходят на связь

1:20:5711/29/2021
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Теперь к поискам пропавших подключили авиацию. Стоит отметить, что в районе Игарки морозы сейчас достигают 34 градусов. 

Два человека погибли в Красноярском крае при поисках четырех пропавших рыбаков. Фото: Рixabay.com

Два человека погибли в Красноярском крае, когда самостоятельно отправились на поиски четырех пропавших рыбаков. Об этом 29 ноября рассказали в управлении МВД по региону.

В отдел полиции по Туруханскому району в понедельник утром поступило сообщение от супруги одного из пропавших. Она рассказала, что утром 27 ноября ее муж  с тремя знакомыми отправился на снегоходах в избу, расположенную на расстоянии около 40 км от Игарки вверх по Енисею. Рыбаки обещали вернуться вечером 28 ноября. Накануне муж позвонил супруге, сообщив, что они направились в обратный путь. Но дома они так и не появились.

Друзья пропавших отправились на их поиски и сами погибли, рассказали в полицейском ведомстве:

"Семь человек отправились на поиски, двое из них утонули".

Теперь к поискам пропавших подключили авиацию. Стоит отметить, что в районе Игарки морозы сейчас достигают 34 градусов.

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