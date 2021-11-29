Мать почти год истязала своих детей в Златоусте. Суд огласил приговор

В Златоусте к условному сроку приговорили 41-летнюю женщину, истязавшую своих собственных детей. О том, что происходит в семье, узнала учительница. Она разговорила 14-летнюю девочку, ставшую замкнутой и запуганной, та в слезах призналась, что ее мать, когда выпьет, избивает их с братом, которому сейчас 11 лет.
После проверки следователей совместно с ПДН оказалось, что все сказанное детьми правда, соседи и родственники знали о том, что происходит в семье. Оказалось, что женщина ранее отбывала срок за убийство. На момент разбирательств отец забрал детей к себе.
В СУ СКР по Челябинской области сообщили, что вынесен приговор для жительницы Златоуста, которой вменяли истязание детей и ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию. Избиения продолжались с июня 2020 года по апрель 2021, в итоге подсудимая выслушала приговор — лишение свободы условно сроком 3 года и 1 месяц.