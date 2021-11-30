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Звонкие поздравления для всех в Первый день зимы 1 декабря – ура! С нами снежок и горки

2:15:0011/30/2021
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1 декабря - первый день зимы. И несмотря на изменчивую погоду, у большинства он все равно ассоциируется с первыми заморозками

Первый день зимы

Сегодня первый день зимы,
С чем вас сердечно поздравляю!
Чтоб холодов не знали вы
Я вам от всей души желаю!

Пусть за окном трещит мороз —
В душе же лучик солнца светит,
Чтоб каждый зимний день принес
Лишь радость жизни на планете!

Пушистый снег пускай устелит
Дорогу счастья и удачи.
Пускай же вас декабрь встретит
С большим мешком любви в придачу!

Первый день зимы

Пусть эта зима будет особенной,
Пусть эта зима подарит тепло,
Пусть этой зимой оживают желанья,
Пусть эта зима принесет волшебство.

Пусть этой зимой будет все превосходно,
Будут улыбки, снег и коньки,
Будут подарки, добро, настроенье,
Поздравляю тебя с началом зимы!

Первый день зимы

Вот пришел декабрь в дом, С первым зимним вас деньком! Принесет пусть счастье он И порадует снежком!

Поздравляем всех с зимой,
С новогодней кутерьмой,
С вьюжными метелями
И праздничными елями!

Стихи: Поздравок
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