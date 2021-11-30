Звонкие поздравления для всех в Первый день зимы 1 декабря – ура! С нами снежок и горки

Сегодня первый день зимы,
С чем вас сердечно поздравляю!
Чтоб холодов не знали вы
Я вам от всей души желаю!
Пусть за окном трещит мороз —
В душе же лучик солнца светит,
Чтоб каждый зимний день принес
Лишь радость жизни на планете!
Пушистый снег пускай устелит
Дорогу счастья и удачи.
Пускай же вас декабрь встретит
С большим мешком любви в придачу!
Пусть эта зима будет особенной,
Пусть эта зима подарит тепло,
Пусть этой зимой оживают желанья,
Пусть эта зима принесет волшебство.
Пусть этой зимой будет все превосходно,
Будут улыбки, снег и коньки,
Будут подарки, добро, настроенье,
Поздравляю тебя с началом зимы!
Вот пришел декабрь в дом, С первым зимним вас деньком! Принесет пусть счастье он И порадует снежком!
Поздравляем всех с зимой,
С новогодней кутерьмой,
С вьюжными метелями
И праздничными елями!
Стихи: Поздравок
Открытки: Курьер.Среда