В Новосибирске сбившая насмерть самокатчика 23-летняя девушка заявила в суде о беременности

23-летняя жительница Новосибирска, которую обвиняют в смертельном ДТП с погибшим под колесами ее автомобиля самокатчиком сообщила, что забеременела в разгар судебного процесса
Во время очередного судебного заседания по громкому делу о смерти самокатчика, сбитого на дороге в Новосибирске, подсудимая Виктория Уржумова заявила, что находится в положении. Она предоставила справку о том, находится на третьей неделе беременности. Впрочем, гособвинение заявило о намерении проверить эту информацию, поскольку справка выдавалась в сентябре. Из-за этого суд отложил начало прений сторон.
Как сообщал "Курьер.Среда", летом 2021 года на Вокзальной магистрали Новосибирска 23-летняя Уржумова за рулем Land Rover сбила 20-летнего Кирилла Калинина, ехавшего на самокате по пешеходному переходу через улицу. Пострадавший вскоре скончался в больнице.
Уржумова не отрицает, что превысила скорость, а эксперты установили скоростью 103 километра в час. При этом она утверждает Калинин выскочил на самокате с выключенной фарой и не снизил скорость. По словам подсудимой, погибший был в наушниках и с капюшоном на голове. Кроме того, она высказала версию, Кирилл был под воздействием наркотиков, что подтвердила экспертиза.