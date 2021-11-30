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В Новосибирске сбившая насмерть самокатчика 23-летняя девушка заявила в суде о беременности

1:39:1511/30/2021
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Она утверждает, что погибший выскочил на самокате с выключенной фарой и не снизил скорость. По словам подсудимой, погибший был в наушниках, с капюшоном на голове и под воздействием наркотиков,

На месте смертельного ДТП. Фото: ГИБДД по Новосибирску

23-летняя жительница Новосибирска, которую обвиняют в смертельном ДТП с погибшим под колесами ее автомобиля самокатчиком сообщила, что забеременела в разгар судебного процесса

Во время очередного судебного заседания по громкому делу о смерти самокатчика, сбитого на дороге в Новосибирске, подсудимая Виктория Уржумова заявила, что находится в положении. Она предоставила справку о том, находится на третьей неделе беременности. Впрочем, гособвинение заявило о намерении проверить эту информацию, поскольку справка выдавалась в сентябре. Из-за этого суд отложил начало прений сторон.

Как сообщал "Курьер.Среда", летом 2021 года на Вокзальной магистрали Новосибирска 23-летняя Уржумова за рулем Land Rover сбила 20-летнего Кирилла Калинина, ехавшего на самокате по пешеходному переходу через улицу. Пострадавший вскоре скончался в больнице.

Уржумова не отрицает, что превысила скорость, а эксперты установили скоростью 103 километра в час. При этом она утверждает Калинин выскочил на самокате с выключенной фарой и не снизил скорость. По словам подсудимой, погибший был в наушниках и с капюшоном на голове. Кроме того, она высказала версию, Кирилл был под воздействием наркотиков, что подтвердила экспертиза.

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