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Путин рассказал, будет ли баллотироваться в президенты в 2024 году: В чем фокус?

1:21:4811/30/2021
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Право на очередной президентский срок действующий глава государства получил по итогам изменений в Конституцию РФ, всероссийское голосование по которым прошло в 2020 году.

Путин ответил на вопрос о новом президентском сроке. Фото: Кремлин.ру

Президент России Владимир Путин 30 ноября выступил по видеосвязи перед участниками инвестиционного форума «Россия зовет!» и ответил на их вопросы. Один из них касался его нового президентского срока - собирается ли он баллотироваться в президенты в 2024 году.

— Что касается моих планов, то здесь знаете, в чем фокус? Фокус в том, что в соответствии с Конституцией я имею право избираться на новый срок. Буду я это делать или нет, пока я сам для себя не решил, — дал ответ Путин.

Напомним, что право на очередной президентский срок действующий глава государства получил по итогам изменений в Конституцию РФ, всероссийское голосование по которым прошло в 2020 году. Тогда почти 68% избирателей участвовали в голосовании и  большинство высказались "за".

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форумпрезидентский срокбаллотироватьсяВладимир Путин
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