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58-летний житель Калужской области изнасиловал девочку в лесу: Под видом сверстницы он познакомился с ней по интернету

12:33:3711/30/2021
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Правоохранители возбудили уголовное дело и устанавливают, почему 16-летняя из Ленинградской области вдруг ушла из дома и одна поехала в Москву. 

В Калужской области 58-летний мужчина задержан за изнасилование 16-летней девушки в лесу. Фото: СК по Калужской области

В Калужской области 58-летнего местного жителя задержали по подозрению в изнасиловании 16-летней девушки из Ленобласти, сообщили 30 ноября в региональном управлении СКР.

Как установило следствия, калужанин в интернете познакомился с 16-летней девушкой, действовал под вымышленным именем, притворяясь ровесницей. Когда договорились о встрече, несовершеннолетняя приехала в Москву.Мужчина встретил ее на вокзале, представился родственником новой подруги и повез на автомобиле в Калужскую область. Он привез девушку в лес и изнасиловал.

В управлении МВД по Калужской области отметили, что пострадавшая помогла составить фоторобот, поскольку прекрасно запомнила насильника. Полицейские отследить его маршрут и задержали у него дома.

Следственный комитете возбудил уголовное дело по статьям «Изнасилование несовершеннолетней» и «Насильственные действия сексуального характера». Санкция статей предусматривает от 8 до 15 лет колонии.

Правоохранители также устанавливают, почему 16-летняя из Ленинградской области вдруг ушла из дома и одна поехала в Москву.

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