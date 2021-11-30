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Куда я могу сообщить о неэтичном поведении депутата?

2:18:2311/30/2021
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Куда я могу сообщить о неэтичном поведении депутата?

В рубрику "Сообщи свои новости" написала Любовь Ивановна Дымова:

Совет депутатов Бердска находится в мэрии. Фото: "Курьер.Среда"

Куда я могу сообщить о неэтичном поведении депутата?

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депутатнеэтичное поведение
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