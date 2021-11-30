В рубрику "Сообщи свои новости" написала Любовь Ивановна Дымова:
Куда я могу сообщить о неэтичном поведении депутата?
Куда я могу сообщить о неэтичном поведении депутата?
В рубрику "Сообщи свои новости" написала Любовь Ивановна Дымова:
Куда я могу сообщить о неэтичном поведении депутата?
От редакции
Думаем, спикеру горсовета.
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