Телевизор насмерть придавил 3-летнего мальчика в Тюмени

В Тюмени 3-летний мальчик скончался после того, как на него упал телевизор. Как предает «Комсомольская правда», телевизор был старым и громоздким.
Матери ребенка в это время дома не было - она отлучилась, оставив сына одного дома. Когда женщина вернулась, то пыталась реанимировать мальчика и одновременно вызвала "скорую". Но врачи не смогли помочь малышу.
«Медики проводили сердечно-легочную реанимацию. Более получаса они боролись за жизнь пациента, но, к сожалению, спасти мальчика не удалось», — сообщили в тюменском минздраве.
Правоохранители начали проверку трагического инцидента. В том числе выясняют, почему мать оставила такого маленького ребенка одного дома.