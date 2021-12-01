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Покупайте свежий выпуск газеты «Курьер.Среда.Бердск» 1 декабря 2021 года. В приложении документы администрации Бердска

1:00:2512/1/2021
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Покупайте свежий номер. И сообщите о нем своим родным, которые не читают интернет. Или купите газету и подарите им.

1 декабря 2021 вышла газета «Курьер.Среда.Бердск». Фото «Курьер.Среда»

1 декабря 2021 вышла газета "Курьер.Среда.Бердск". В нем вы узнаете:


  1. 12 тыс. тонн загрязняющих веществ выброшено в атмосферу города за год.
  2. 640 выпускников допустят 1 декабря для итогового сочинения.
  3. Ищут закладки подозрительные лица по дороге на водозабор.
  4. «Гастролирующие воры» в маршрутке вытащили деньги из кошелька пенсионерки.
  5. Безмасочники жестоко оскорбляют водителей.
  6. «Могильными оградками» огораживают Черемушную после глобального ремонта.
  7. Минобороны поддержало запрет на строительство свалки вблизи аэродрома.
  8. Угрожает жизням жителей частного сектора угарный газ.
  9. Потерявшая дом от взрыва баллона семья благодарит за помощь.
  10. Штамм «Омикрон»: главные признаки нового варианта коронавируса.
  11. Когда закончится пандемия COVID-19?
  12. 33 бердчанина отстранили от работы за отсутствие прививки.
  13. Смертность ниже в 47 раз: мнение главного санитарного врача о вакцинах.
  14. 42-летнего ветерана боевых действий выписали из госпиталя.
  15. На сладкие подарки благотворители собирают деньги.
  16. Страдает ДЦП и эпилепсией: 9-летнему мальчику нужен функциональный стул.
  17. Вопросы мэру: почему медицина на уровне 19 века, будет ли школа в центре?
  18. Документы администрации Бердска.

Дорогие читатели! В апреле 2020 года из-за сложной ситуации с пандемией редакция «Курьер.Среда.Бердск» временно приостановила выпуск газеты. С июля мы начали выпуск, но пока по сокращенному варианту.

Следующий номер газеты выйдет 8 декабря 2021 года.

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Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

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