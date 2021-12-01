Покупайте свежий выпуск газеты «Курьер.Среда.Бердск» 1 декабря 2021 года. В приложении документы администрации Бердска

1 декабря 2021 вышла газета "Курьер.Среда.Бердск". В нем вы узнаете:
- 12 тыс. тонн загрязняющих веществ выброшено в атмосферу города за год.
- 640 выпускников допустят 1 декабря для итогового сочинения.
- Ищут закладки подозрительные лица по дороге на водозабор.
- «Гастролирующие воры» в маршрутке вытащили деньги из кошелька пенсионерки.
- Безмасочники жестоко оскорбляют водителей.
- «Могильными оградками» огораживают Черемушную после глобального ремонта.
- Минобороны поддержало запрет на строительство свалки вблизи аэродрома.
- Угрожает жизням жителей частного сектора угарный газ.
- Потерявшая дом от взрыва баллона семья благодарит за помощь.
- Штамм «Омикрон»: главные признаки нового варианта коронавируса.
- Когда закончится пандемия COVID-19?
- 33 бердчанина отстранили от работы за отсутствие прививки.
- Смертность ниже в 47 раз: мнение главного санитарного врача о вакцинах.
- 42-летнего ветерана боевых действий выписали из госпиталя.
- На сладкие подарки благотворители собирают деньги.
- Страдает ДЦП и эпилепсией: 9-летнему мальчику нужен функциональный стул.
- Вопросы мэру: почему медицина на уровне 19 века, будет ли школа в центре?
- Документы администрации Бердска.
Дорогие читатели! В апреле 2020 года из-за сложной ситуации с пандемией редакция «Курьер.Среда.Бердск» временно приостановила выпуск газеты. С июля мы начали выпуск, но пока по сокращенному варианту.
Следующий номер газеты выйдет 8 декабря 2021 года.