Гендиректор Модерна: вакцина дает в 8 раз меньше антител, чем требуется для борьбы с Омикроном

Генеральный директор Moderna Стефан Бансель считает, что вакцины его компании и все другие вакцины COVID-19 менее эффективны против южноафриканского варианта Omicron.
Вариант появился на прошлой неделе и уже был обнаружен в Африке и Европе. Бансел говорит, что его компании потребуется от 60 до 90 дней, чтобы обновить свою вакцину против Covid, если это необходимо.
Pfizer также сообщает, что для обновления вакцины при необходимости потребуется до 100 дней. Некоторые эксперты опасаются, что этот вариант устойчив к вакцинам из-за мутаций белка шипа - части вируса, на которую нацелены вакцины, пишет dailymail.co.uk.
По словам генерального директора Moderna, нынешний урожай вакцин COVID-19 может быть не столь эффективным против зарождающегося южноафриканского варианта Omicron.
Стефан Бансель рассказал телеканалу CNBC Squawk Box что его компания изучает этот вариант и пытается определить, какой риск он представляет для американцев.
Он опасается, что количество антител, которые дает вакцина Moderna COVID-19 для борьбы с вирусом, может быть в восемь раз ниже по сравнению с новым штаммом.
Вариант, появившийся на прошлой неделе, считается наиболее заразным из всех существующих и может обходить вакцинацию.
Хотя это еще не было обнаружено в Соединенных Штатах, официальные лица здравоохранения находятся в состоянии повышенной готовности и уже готовятся к тому, что он вызовет еще один всплеск Covid в стране. «Есть две ключевые вещи, о которых мы еще не знаем и узнаем в ближайшие недели», - сказал Бансел.
«Один из них - эффективность вакцины. Какое влияние оказывает этот новый вариант на эффективность вакцины, и мы должны узнать это примерно через две недели».
Омикрон был впервые обнаружен на прошлой неделе в Южной Африке и, как полагают, возник в соседней Ботсване.
Этот вариант был секвенирован по крайней мере у 77 южноафриканцев, а также был обнаружен у тех, кто недавно выехал из страны.
«Мы считаем, что этот вариант очень заразен, он кажется намного более заразным, чем Delta», - сказал Бансел.
Об этом варианте пока известно немного, но эксперты опасаются, что вакцины от него можно избежать из-за количества и типа имеющихся в нем мутаций.
В отличие от других вариантов, таких как Дельта или Бета, мутации Омикрона связаны с белком-шипом, частью вируса, мишенью мРНК-вакцины - как и вакцины Модерны.
Этот вариант также имеет более 30 мутаций в белке шипа, что является большим количеством по сравнению с другими вариантами.
«Учитывая высокий уровень мутаций, весьма вероятно, что эффективность всех вакцин снижается», - сказал Бансел. Он сказал, что его компании по-прежнему требуется от двух до шести недель, чтобы действительно узнать, как вакцина взаимодействует с вакцинами.
Бансел также сообщает, что его компания могла бы подготовить обновленную версию своего джеба Covid для американцев в течение следующих 60-90 дней, если будет определено, что это необходимо.
Moderna уже тестирует бустер Covid с более высокой дозой - поскольку бустер, на который он получил разрешение в последние недели, включает меньшее количество вакцины, чем в оригинальной схеме с двумя вакцинами.
Он также работает над двумя отдельными кандидатами на ревакцинацию, которые компания разработала ранее, опасаясь образования вакцинорезистентного варианта, и ускоряется введение вакцины, специфичной для Omicron.
Перспектива увеличения количества вакцин вызвала энтузиазм и у трейдеров: в некоторые моменты рано утром в понедельник акции компании росли более чем на десять процентов.
На данный момент, однако, мир застрял в выжидательной игре, поскольку официальные лица здравоохранения по всему миру все больше исследуют этот вариант.
С понедельника США присоединятся к ряду других стран, которые запретят входящие рейсы из семи африканских стран, которые, как считается, находятся в зоне риска.
Тем не менее, этот вариант уже успевает распространиться по миру.
Ботсвана, Южная Африка и Гонконг были первыми странами, в которых были выявлены случаи заболевания на прошлой неделе.
Вскоре многие европейские страны, такие как Австрия, Бельгия, Чешская Республика, Дания, Германия, Италия, Нидерланды и Португалия, за последние несколько дней секвенировали случаи этого варианта.
Случаи Omicron также были обнаружены в Соединенном Королевстве в минувшие выходные.
В воскресенье этот вариант был впервые обнаружен в Северной Америке, когда последовательность двух случаев была исследована в Канаде - пугающая перспектива для США.
Бансел считает, что этот вариант уже распространился по миру - даже в места, где ввели запрет на поездки - и скоро будет обнаружен почти повсюду.
«Мы также считаем, что он уже присутствует в большинстве стран», - сказал он.
Появление Omicron также привело к усилению призывов к справедливости вакцин во всем мире, поскольку некоторые считают, что появление новых вариантов будет предотвращено с помощью более активной кампании вакцины во всем мире.
В Африке, где этот вариант был впервые обнаружен, менее шести процентов людей получили хотя бы одну прививку вакцины COVID-19, а в некоторых странах частично вакцинировали менее двух процентов людей.
Бансел сказал, что Moderna работает над устранением пробела в вакцинах, но столкнулась с некоторыми проблемами.
«Прямо сейчас на нашем складе находится от 50 до 70 миллионов доз нашей вакцины, готовых к отправке, если у людей есть проблемы с таможней или у людей в некоторых странах сейчас слишком много вакцин и недостаточно тех, кто хочет пройти вакцинацию», - сказал он.
Вакцина Moderna является одной из наиболее часто используемых в мире и уступает только вакцине Pfizer BioNTech по применению в Америке.
По состоянию на утро понедельника Центры США по контролю и профилактике заболеваний сообщают, что вакцина Moderna была введена 173 миллиона раз и полностью вакцинировано 71,5 миллиона человек.
Чуть менее 70 процентов американцев получили хотя бы одну дозу вакцины против COVID-19, а 59 процентов полностью вакцинированы.
Согласно данным CDC, вакцина Pfizer была введена 264 миллиона раз полностью вакцинированным 108 миллионам человек.
Альберт Бурла, генеральный директор Pfizer, сказал Squawk Box, что его компания быстро реагирует на угрозу, исходящую от Omicron.
«В пятницу мы сделали нашу первую матрицу ДНК, которая является первой частью процесса разработки новой вакцины», - сказал Бурла.
«Мы сможем получить вакцину менее чем за 100 дней».
BioNTech, немецкая компания, сотрудничающая с Pfizer по разработке и распространению вакцины, сообщает, что в течение следующих двух недель у нее будет больше информации о варианте - и о том, как вакцина на него отреагирует.
Почему Омикрон так страшен? Что же такого в этом варианте?
Эксперты говорят, что это «худший вариант, который они когда-либо видели», и обеспокоены количеством мутаций, которые он несет.
Вариант, который Всемирная организация здравоохранения назвала «Омикрон», имеет 32 мутации в шипованном белке - это самое большое количество когда-либо зарегистрированных и вдвое больше, чем у доминирующего в настоящее время штамма Дельта.
Эксперты опасаются, что в лучшем случае изменения могут сделать вакцины на 40% менее эффективными.
Это связано с тем, что многие изменения в B.1.1.529 относятся к белку шипа вируса.
Текущий урожай вакцин заставляет организм распознавать версию спайка от более старых версий вируса.