Новое исследование: этот «вредный» напиток в больших количествах снижает риск болезни Альцгеймера

Хорошие новости для тех из нас, кто не может встретить день без утреннего белого цвета: долгосрочное исследование показало, что употребление большего количества кофе может снизить вероятность развития болезни Альцгеймера.
В рамках Австралийского исследования старения с помощью визуализации, биомаркеров и образа жизни исследователи из Университета Эдит Коуэн (ECU) исследовали, влияет ли потребление кофе на скорость снижения когнитивных функций у более чем 200 австралийцев за десятилетие, пишет medicalxpress.com.
Ведущий исследователь доктор Саманта Гарднер сказала, что результаты показали связь между кофе и несколькими важными маркерами, связанными с болезнью Альцгеймера.
«Мы обнаружили, что участники без нарушений памяти и с более высоким потреблением кофе в начале исследования имели более низкий риск перехода к легким когнитивным нарушениям, которые часто предшествуют болезни Альцгеймера, или развитию болезни Альцгеймера в ходе исследования», - сказала она.
Употребление большего количества кофе дало положительные результаты в отношении определенных областей когнитивной функции, в частности исполнительной функции, которая включает планирование, самоконтроль и внимание.
Более высокое потребление кофе, по-видимому, также связано с замедлением накопления амилоидного белка в головном мозге, что является ключевым фактором в развитии болезни Альцгеймера.
Доктор Гарденер сказал, что, хотя необходимы дальнейшие исследования, исследование обнадеживает, поскольку показывает, что употребление кофе может быть простым способом помочь отсрочить начало болезни Альцгеймера.
«Это простая вещь, которую люди могут изменить», - сказала она.
«Это может быть особенно полезно для людей, которые подвержены риску снижения когнитивных функций, но не имеют никаких симптомов. Возможно, мы сможем разработать некоторые четкие рекомендации, которым люди могут следовать в среднем возрасте, и, надеюсь, это будет иметь длительный эффект».
Сделайте это двойнымЕсли вы позволяете себе выпивать только одну чашку кофе в день, исследование показывает, что вам может быть лучше побаловать себя дополнительной чашкой, хотя максимальное количество чашек в день, обеспечивающее положительный эффект, не было установлено в текущем исследовании.
«Если средняя чашка кофе, приготовленная дома, составляет 240 г, увеличение до двух чашек в день может потенциально снизить снижение когнитивных функций на восемь процентов через 18 месяцев», - сказал доктор Гарднер.
«Он также может увидеть пятипроцентное снижение накопления амилоида в головном мозге за тот же период времени ».
При болезни Альцгеймера амилоид слипается, образуя бляшки, токсичные для мозга.
В исследовании не удалось различить кофе с кофеином и кофе без кофеина, а также преимущества или последствия того, как он был приготовлен (метод заваривания, наличие молока и/или сахара и т. Д.).
Доктор Гарднер сказал, что стоит изучить взаимосвязь между кофе и функцией мозга.
«Нам необходимо оценить, можно ли в один прекрасный день рекомендовать употребление кофе в качестве фактора образа жизни, направленного на отсрочку начала болезни Альцгеймера», - сказала она.
Больше, чем просто кофеинИсследователям еще предстоит точно определить, какие составляющие кофе влияют на его положительное влияние на здоровье мозга.
Хотя кофеин был связан с результатами, предварительные исследования показывают, что он не может быть единственным фактором, потенциально способствующим замедлению развития болезни Альцгеймера.
«Неочищенный кофеин» является побочным продуктом де-кофеинизации кофе, и было показано, что он так же эффективен в частичном предотвращении ухудшения памяти у мышей, в то время как другие компоненты кофе, такие как кафестол, кахвеол и эйкозаноил-5-гидрокситриптамид, также проявляют свою эффективность влияют на когнитивные нарушения у животных в различных исследованиях.
«Более высокое потребление кофе связано с более медленным снижением когнитивных способностей и меньшим накоплением церебрального Aβ-амилоида в течение 126 месяцев: данные австралийского исследования визуализации, биомаркеров и образа жизни» было опубликовано в Frontiers of Aging Neuroscience.