Добрые открытки во Всемирный день борьбы со СПИДом 1 декабря

Ленты красные наденем,
Чтобы миру показать,
Что в хорошее мы верим,
И не нужно отступать,
В этот День борьбы со СПИДом
Всем напомним — будем мы
С самым грозным, смелым видом
Избавляться от чумы!
Капля крови на игле —
Много тел уже в земле
Никого он не щадит,
Ужас под названьем СПИД!
Чтоб нигде и никогда
Не коснулась вас беда:
В связях аккуратным будь
Про наркотики забудь!
СПИД — чума нашей страны.
Он хуже атомной войны.
Погибли люди от него,
СПИД — ужасающее зло.
Пусть медицина процветает,
Болезни смерти истребляет.
Здоровья людям я желаю,
Всех излечимых поздравляю.
Пусть мир не знает сего горя, Потонут слезы в синем море. Болезни будут излечимы, А люди будут не судимы.
И, помните, ведь жизнь одна,
Пусть обойдет всех вас беда.
Желаю вам лишь одного —
Цените то, что вам дано.
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Стихи: Поздравок