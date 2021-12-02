Что запрещено делать в день памяти святого пророка Авдия: и с кем лучше провести день. Сильная молитва святителю

2 декабря отмечается память ветхозаветного пророка Авдия, имя которого означает “слуга Господа”. Он был второстепенным пророком в христианской Библии из-за краткого написания его книги. По церковной традиции, пророк был не только человеком, которому было дано божественное прозрение о будущих событиях. Он был человеком, которого Господь использовал для провозглашения своего слова.
В своей книге Авдий описывается в первых девяти стихах предсказание полного разрушения в земле Едом от руки Господа. Пророк пишет, что это разрушение будет настолько полным, что будет даже хуже, чем вор, который приходит ночью, потому что даже вор не уничтожит все.
Далее он дает объяснение, почему может произойти такое суровое наказание: когда Израиль (избранный Господом народ) подвергся нападению, Эдом отказался помочь им, тем самым действуя как враг. Что еще хуже, так это то, что Эдом и Израиль имеют общую кровную линию через своих основателей, которые были братьями, Иакова и Исава. Из-за этого грубого пренебрежения родственником Эдом будет покрыт позором и уничтожен навсегда.
Также существует легенда, что Авдий помог ста христианам, спася их от истребления, укрыв их в пещере, помогая едой и пищей.
В народе этого пророка очень почитали. И в его день соблюдали различные запреты. Например, старались просто так не выходить из дома. Поскольку считается, что в этот день на улице ходит нечисть.