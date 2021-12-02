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Погода в Бердске 2 декабря 2021: старались сидеть дома и пить медовый напиток в этот день на Руси

11:30:0912/1/2021
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В народе в этот день не выходили на улицу.

Самым популярным был сбитень — напиток на основе меда и пряных трав. Фото: Pixabay.com

2 декабря в Бердске ожидается облачная, с высокими температурами, погода. С утра температура воздуха составит - 11, -9 градусов. В обед потеплеет до -6, -5 на столбиках термометра. Ветер подует легкий южный до 3,6 м/с. При относительной влажности воздуха 75%. Атмосферное давление понизится до 753 мм ртутного столба.

В этот день отмечается христианский и народный праздник Авдей Радетель. По легенде, пророк Авдий был родом из села Вифарама, расположенного недалеко от Сихема (города, который упоминается в Библии). Авдей был управляющим у царя Израиля Ахава, вел праведный образ жизни и не поддавался соблазнам, которые его окружали. По преданию, он помог ста христианам, спрятав их в пещере от гонений. Он снабжал их хлебом и водой.

В народе в этот день не выходили на улицу. Люди старались сидеть дома рядом с теплой печкой и пить горячие напитки, чтобы уберечься от простуды. Самым популярным был сбитень — напиток на основе меда и пряных трав.

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