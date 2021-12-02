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Майкл Мосли предостерегает от обычных закусок, которые могут помешать похудению: «Избегайте их!»

9:00:3312/1/2021,РЕБЕККИ МИЛЛЕР
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Есть ряд низкокалорийных продуктов, которые можно использовать для увеличения общего объема еды.

Порция смешанных орехов обеспечивает множество полезных питательных веществ. Фото: Pixabay

МАЙКЛ МОСЛИ объяснил, почему некоторые орехи не следует есть в качестве закуски тем, кто соблюдает диету.
Доктор Майкл Мосли - гуру, стоящий за Fast 800, серией диет, которые начинаются с кратковременной фазы быстрой потери веса, затем переходят к прерывистому голоданию, а затем переходят к образу жизни. Что касается лучших закусок во время диеты, гуру по снижению веса рекомендует орехи, но показывает, каких из них «избегать».
Удобные и питательные, орехи делают вкусную закуску и, несмотря на высокое содержание жиров, вносят важный вклад в здоровое и сбалансированное питание.

Порция смешанных орехов обеспечивает множество полезных питательных веществ; за то, что он богат антиоксидантами, поддерживает здоровье кишечника, помогает контролировать вес и поддерживает здоровье сердца, пишет express.co.uk.

Но, по словам доктора Майкла, не все орехи полезны для вас.
Он сказал: Есть ряд низкокалорийных продуктов, которые можно использовать для увеличения общего объема еды.

«Можно найти закуски, которые содержат от 50 до 100 калорий на порцию, что означает, что вы можете дополнить свои три небольших приема пищи парой дополнительных блюд, если вам нужно что-то, чтобы поддержать вас и поддерживать уровень сахара в крови на одном уровне.

«Орехи тоже являются хорошей закуской, но старайтесь избегать соленых или подслащенных видов, которые могут быть более вкусными.

«Ешьте несоленый миндаль или грецкие орехи, которые, как вы знаете, можно перестать есть после небольшой горсти».
Два миндаля равны 28 калориям, а семь половинок грецкого ореха - 90 калориям.

Что касается других низкокалорийных закусок, которые предлагает доктор Майкл, то мисо-суп «питательный, согревающий и вкусный».

Всего 21 калория на порцию, это отличный способ сдержать голод.

Он также рекомендовал: «Crudités - отличный вариант для перекуса. «Также существует так много разновидностей, что вы можете разнообразить свои закуски, чтобы не скучать.

«Попробуйте кусочки трехцветного перца, морковные палочки, палочки сельдерея или цветную капусту».

Говоря о том, какие фрукты выбрать, доктор Майкл ранее говорил о том, что «не употреблять бананы».

Он сказал: «Ягоды, яблоки и груши - это хорошо, но ограничьте потребление тропических фруктов, таких как манго, дыня и ананас».
Что касается того, почему ягоды «лучше всего выбирать».

Порция 100 г черники содержит 57 калорий и утоляет жажду сладкого.

Они также являются королем антиоксидантов и известны как суперпродукты.

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