День памяти святого Прокла: о чем должен помнить верующий 3 декабря. История жизни и чудеса святителя. Почему 3 декабря снятся пророческие сны

Святой Прокл был архиепископом Константинопольским, который с детства занимался изучением святого Евангелия. По преданию, Господь подарил ему возможность стать учеником самого святого Иоанна Златоуста. Именно он помог ему стать диаконом, а затем рукоположил Прокла в священство. Он был свидетелем появления апостола Павла перед Иоанном Златоустом. Также Святой Прокл, благодаря своему учителю, тщательно изучил Святое Писания и научился разъяснять его мысли в проповедях.
Когда он стал патриархом, Империя пережила сильные землетрясения, длившиеся около полугода. В Вифинии и во Фригии города были опустошены, реки почти исчезли, а в ранее засушливых местах произошли ужасные наводнения. Жители Константинополя вышли из города во главе с императором и патриархом, а затем вознесли молитвы о завершении страшных катаклизмов. И в городе наступил покой.
Константинопольские монахи почитали своего Патриарха за его праведную жизнь, заботу, помощь угнетенным и за его яркие слова на проповедях.
День святого Прокла отмечается 3 декабря. На Руси этот праздник считали опасным, потому что из-под земли может выйти нечисть. Чтобы избавиться от нечисти, нужно было проклинать нечисть. Так злые силы не будут вредить и не выйдут из-под земли, где они прячутся от мороза. Считалось, что нечисть может появиться в любое время и схватить человека. Кроме того, считалось, что в этот день снятся вещие сны, которые сбываются, если их подробно запомнить.