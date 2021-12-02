Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизыДокументы Бердска
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
02.12
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Где может быть похоронена актриса Валентина Малявина, выясняла ее коллега по цеху и журналисты

10:16:1112/2/2021
0

О смерти проведшей в одиночестве последние годы жизни актрисы «с грустными глазами» в обществе узнали только через две недели.

Советская актриса Валентина Малявина. Фото: кадр из фильма "Отче наш"

Место захоронения советской актрисы Валентины Малявиной, скончавшейся в октябре этого года, не смогла найти Наталья Бондарчук, заслуженная артистка РСФСР. Актриса пришла на Троекуровское кладбище, где, говорили, нашла последнее пристанище Малявина, но не смогла пройти к могиле. Об этом она поведала в ходе съемок телевизионной передачи «Пусть говорят».

- Когда я там была, спросила у людей, хотела почтить память Малявиной. А мне ответили: «Это запрещено», — сообщила артистка.

О кончине Малявиной зрители и коллеги узнали только спустя две недели, теперь тайной покрыто ее погребение — никто не видел могилу актрисы, хотя сообщалось, что она похоронена на Троекуровском кладбище недалеко от места, где похоронена Илия Началова.

Подробности захоронения Валентины Малявиной прямо перед выпуском узнал ведущий Дмитрий Борисов. Ему сообщили, что Малявину кремировали и планировали поместить прах в колумбарий, но урны на месте нет.

- Место есть, оно выкуплено, но урны там нет, — рассказал телеведущий.

Родственники заявили, что оборудовать место под захоронение останков планируется к весне, но делают все под строжайшим секретом, так как не хотят публичности.

В последние годы жизни актриса, знакомая по советским фильмам, провела в полном одиночестве — она изолировалась в пансионате, куда попала после начавшихся проблем со зрением, дошедших до полной слепоты. Она просила не навещать себя даже близких друзей, сообщает StarHit.ru.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
смертьактрисажурналистыЗахоронение.
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

В новосибирской области за сутки на 2 декабря коронавирусом заражен 391 сибиряк
10:03:01 12/2/2021
В новосибирской области за сутки на 2 декабря коронавирусом заражен 391 сибиряк
Самая главная молитва на Введение во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря: о чем просят Богородицу верующие в Двунадесятый праздник
10:00:25 12/2/2021
Самая главная молитва на Введение во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря: о чем просят Богородицу верующие в Двунадесятый праздник
Умершего в школе Подмосковья на сочинении прямо за партой подростка привезли на экзамен из больницы
9:42:52 12/2/2021
Умершего в школе Подмосковья на сочинении прямо за партой подростка привезли на экзамен из больницы
В Новосибирске нашли виновного в смерти посетителя сауны «Император»: Его убило током
9:31:53 12/2/2021
В Новосибирске нашли виновного в смерти посетителя сауны «Император»: Его убило током
В России коронавирус лишил жизни 1 221 пациентов за сутки на 2 декабря
9:22:03 12/2/2021
В России коронавирус лишил жизни 1 221 пациентов за сутки на 2 декабря
В Новосибирске резко вырастут цены на тепло на 7,2% в январе 2022 года
9:06:41 12/2/2021
В Новосибирске резко вырастут цены на тепло на 7,2% в январе 2022 года
Кленовый кризис разразился в Канаде: в стране уже использует стратегические резервы кленового сиропа из-за его дефицита
9:03:25 12/2/2021
Кленовый кризис разразился в Канаде: в стране уже использует стратегические резервы кленового сиропа из-за его дефицита
Вакцину против коронавируса «Спутник 2М» для детей от 6 до 11 лет разбавят в 10 раз
9:03:06 12/2/2021
Вакцину против коронавируса «Спутник 2М» для детей от 6 до 11 лет разбавят в 10 раз
Магнитные бури с 2 по 15 декабря 2021: точные даты сильных ударов
9:00:54 12/2/2021
Магнитные бури с 2 по 15 декабря 2021: точные даты сильных ударов
БердскВ Бердске из-за сломанного лифта пожилые люди поднимаются по лестнице с тросточкой. Денег построить новую поликлинику нет, заявили в ЦГБ
8:58:10 12/2/2021
В Бердске из-за сломанного лифта пожилые люди поднимаются по лестнице с тросточкой. Денег построить новую поликлинику нет, заявили в ЦГБ