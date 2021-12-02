Где может быть похоронена актриса Валентина Малявина, выясняла ее коллега по цеху и журналисты

Место захоронения советской актрисы Валентины Малявиной, скончавшейся в октябре этого года, не смогла найти Наталья Бондарчук, заслуженная артистка РСФСР. Актриса пришла на Троекуровское кладбище, где, говорили, нашла последнее пристанище Малявина, но не смогла пройти к могиле. Об этом она поведала в ходе съемок телевизионной передачи «Пусть говорят».
- Когда я там была, спросила у людей, хотела почтить память Малявиной. А мне ответили: «Это запрещено», — сообщила артистка.
О кончине Малявиной зрители и коллеги узнали только спустя две недели, теперь тайной покрыто ее погребение — никто не видел могилу актрисы, хотя сообщалось, что она похоронена на Троекуровском кладбище недалеко от места, где похоронена Илия Началова.
Подробности захоронения Валентины Малявиной прямо перед выпуском узнал ведущий Дмитрий Борисов. Ему сообщили, что Малявину кремировали и планировали поместить прах в колумбарий, но урны на месте нет.
- Место есть, оно выкуплено, но урны там нет, — рассказал телеведущий.
Родственники заявили, что оборудовать место под захоронение останков планируется к весне, но делают все под строжайшим секретом, так как не хотят публичности.
В последние годы жизни актриса, знакомая по советским фильмам, провела в полном одиночестве — она изолировалась в пансионате, куда попала после начавшихся проблем со зрением, дошедших до полной слепоты. Она просила не навещать себя даже близких друзей, сообщает StarHit.ru.