В Бердске для 32-летнего жителя поход в сауну закончился больничной койкой. Жена вынуждена кормить пострадавшего супруга «с ложечки»

В Бердске для 32-летнего Андрея Ефимова поход в сауну закончился больничной койкой. О подробностях происшествия «Курьер.Среда» рассказала супруга пострадавшего Анна.
Как выяснилось, молодая семья отмечала в развлекательном центре «Океан» День рождения своего знакомого. В ночь с 27 по 28 ноября гости купались в бассейне, общались и оздоравливались, однако празднику не удалось продлиться долго.
- От парилки до бассейна все шли аккуратно потому что пол был ужасно скользким. Мой муж вышел из туалета, поскользнулся и не смог встать. Хотя он у меня на такое сразу реагирует, а тут прошли буквально считанные секунды. Мы сами ничего не поняли. На ресепшене попросили вызвать «скорую», но администратор предоставила нам только номер и сказала, чтобы вызывали сами. Пока мы ждали, никто из сотрудников не подошел и даже ничего не спросил. Такое отношение просто нечеловеческое! - произнесла супруга, получившего травмы бердчанина.
Анна отметила, что сауну «Океан» она вместе со своим мужем посещала и ранее, однако до того скользкого пола в ней не было. По предположениям горожанки, новая плитка появилась после проведенного в заведении ремонта.
- Несколько раз на празднике и наша общая знакомая падала, но мягко. Ступеньки на лестнице тоже выложены из плитки. А если бы кто-то на них поскользнулся и ударился головой? Сразу насмерть! Муж получил сильное сотрясение головного мозга, перелом или трещину височной кости. Этот момент сейчас еще выясняют медики. У него отек челюсти. Он жевать не может! Глаз кровью затек. Такой фингал, как будто бы его ударили,- рассказала Анна 1 декабря.
По мнению девушки, руководитель сауны не должен пренебрегать мерами безопасности. Как говорит Анна, для клиентов заведения можно было бы постелить резиновые коврики. Сейчас девушка вынуждена ухаживать за супругом и буквально «кормить его с ложечки». Помимо этого, Андрей является единственным, кто зарабатывает деньги в многодетной семье.
-У нас трое детей. Самому младшему полгода. Я нахожусь в декрете. У нас ипотека и я не представляю, как мы с этим справимся. Это хорошо, если все будет без последствий, а вдруг кто-то следующий упадет? Какие-то меры должны же быть приняты,- выразила свое мнение горожанка.
Связаться с директором сауны «Океан» «Курьер.Среда» не удалось. Администратор по телефону ответила, что информация по сложившейся ситуации руководству передана. От каких-либо комментариев директор заведения воздержался. Наша редакция готова к диалогу. Если вы желаете выразить свою позицию публично, то можете позвонить по телефону: 8-383-41-300-10 или написать на вотсап 8-853-878-90-10.
Отметим, что в настоящее время Анна намерена обратиться к грамотному юристу и получить от руководства сауны взыскание. Девушка подчеркнула, что после огласки своей истории хочет предупредить бердчан быть в подобных заведениях осторожнее, а сотрудникам не забывать о своих должностных обязанностях.