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Новогодний маникюр 2022: В Бердске мастер и учитель ногтевого сервиса Ангелина Пожидаева назвала ТОП-5 горячих трендов на длинных и коротких ногтях

12:01:3112/2/2021,Алина Бурова
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Маникюр является модным дополнением к любому наряду, однако как подобрать его правильно и со вкусом? Рассказываем.

Ангелина Пожидаева рисует на ногтях от птиц до животных. Фото: Предоставлено Ангелиной Пожидаевой

Подготовка к Новому году – всегда трепетное и волнительное событие, требующее много сил, времени и стараний. Выбрав эффектное платье, у девушек появляется другая проблема – какой маникюр под него сделать, ведь нужен такой дизайн, который и под наряд идеально бы подходил и создавал настроение праздника. Глаза разбегаются, когда мастер предлагает различные варианты. Журналист «Курьер.Среда» пообщался с мастером маникюра и преподавателем курсов по ногтевому сервису в Бердске Ангелиной Пожидаевой и выяснил самые модные варианты для новогоднего маникюра 2022.

Как упомянула Ангелина Пожидаева, в сфере маникюра она с 2015 года. За это время, какие только сложные принты она не воплощала в реальность. К слову, первыми клиентками Ангелины были пенсионерки, которые хотели привести свои ручки в порядок после работы на даче.

- Бабушки приходили ко мне после дачного сезона со своими предложениями. Потом маникюр подружкам делала, а затем приняла решение выучиться на мастера. Все клиентки от меня приходили к себе домой довольные. После нескольких лет работы, я загорелась идеей участвовать в конкурсах,- рассказала о себе Ангелина.

После победы в состязаниях российского и международного масштаба, бердчанка открыла собственные курсы Art Star. В настоящее время Ангелина со своими ученицами готовятся к Новому году и воплощают самые неординарные идеи дизайна на ногтях. Подборку Топ-5 новогодних ногтей они подготовили и для читательниц «Курьер.Среда».

Топ-5 трендов Новогоднего маникюра-2022

1. Снежинки, елочки на ногтях.

Тематические рисунки особенно актуальны в зимний период, однако с ними, как утверждает Ангелина, перебарщивать не стоит. Достаточно нанести рисунок на пару ногтей, чтобы получить безупречный вариант.

2. Мрамор

К созданию «мрамора» мастера подходят, используя разные техники. Шикарно смотрится мраморный маникюр на длинных ногтях миндальной формы. Такой маникюр никого не оставит равнодушным и будет замечательным вариантом для завершения вечернего образа.

3. Френч с блестками

Многие нейл-мастера используют блестки преимущественно в качестве акцента. Другие же - равномерно распределяют их на всей поверхности ногтевой пластины. В данном случае, по словам Ангелины, рекомендуется наносить блестки не слишком плотно.

4. Дизайн со стразами

Такой маникюр привлечет внимание к красивым ручкам той обладательницы, чей наряд не дополнен яркими деталями. Хороший вариант для скромниц.

5. Тигровые принты и наклейки с тигрятами

Маникюр такого плана, как говорит Ангелина, позволит задобрить «хозяина» наступающего года. Не стоит бояться смелых экспериментов при воплощении данных мотивов. Наоборот, чем более устрашающим окажется на ногте хищник, тем больше можно рассчитывать на исполнение желания в Новогоднюю ночь, а также на удачу в 2022 году.

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