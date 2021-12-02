Новогодний маникюр 2022: В Бердске мастер и учитель ногтевого сервиса Ангелина Пожидаева назвала ТОП-5 горячих трендов на длинных и коротких ногтях

Подготовка к Новому году – всегда трепетное и волнительное событие, требующее много сил, времени и стараний. Выбрав эффектное платье, у девушек появляется другая проблема – какой маникюр под него сделать, ведь нужен такой дизайн, который и под наряд идеально бы подходил и создавал настроение праздника. Глаза разбегаются, когда мастер предлагает различные варианты. Журналист «Курьер.Среда» пообщался с мастером маникюра и преподавателем курсов по ногтевому сервису в Бердске Ангелиной Пожидаевой и выяснил самые модные варианты для новогоднего маникюра 2022.
Как упомянула Ангелина Пожидаева, в сфере маникюра она с 2015 года. За это время, какие только сложные принты она не воплощала в реальность. К слову, первыми клиентками Ангелины были пенсионерки, которые хотели привести свои ручки в порядок после работы на даче.
- Бабушки приходили ко мне после дачного сезона со своими предложениями. Потом маникюр подружкам делала, а затем приняла решение выучиться на мастера. Все клиентки от меня приходили к себе домой довольные. После нескольких лет работы, я загорелась идеей участвовать в конкурсах,- рассказала о себе Ангелина.
После победы в состязаниях российского и международного масштаба, бердчанка открыла собственные курсы Art Star. В настоящее время Ангелина со своими ученицами готовятся к Новому году и воплощают самые неординарные идеи дизайна на ногтях. Подборку Топ-5 новогодних ногтей они подготовили и для читательниц «Курьер.Среда».