Минздрав продлил срок действия сертификата для переболевших коронавирусом до года

Новые сертификаты для тех, кто переболел коронавирусом, теперь в России оформляют на год, рассказал 2 декабря помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.
«Срок действия сертификата о перенесенном COVID-19 составляет 12 месяцев с даты выздоровления. Все новые сертификаты оформляются на этот срок», - цитирует чиновника РИА Новости.
При этом, по его словам, ранее выданные сертификаты тоже будут продлен на тот же срок - до года. Чтобы эта техническая процедура завершилась, пройдет какое-то время, пояснил Кузнецов.
До сего времени перенесшим коронавирус россиянам выдавали сертификаты, действительные 6 месяцев.