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Минздрав продлил срок действия сертификата для переболевших коронавирусом до года

11:20:5212/2/2021
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Отныне сертификата о перенесенном COVID-19 действует 12 месяцев с даты выздоровления.

Минздрав: новые сертификаты о перенесенном коронавирусе оформляются на год. Фото: Минздрав новосибирской области
Сюжет: QR-коды, запреты, вакцинация
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Новые сертификаты для тех, кто переболел коронавирусом, теперь в России оформляют на год, рассказал 2 декабря помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.

«Срок действия сертификата о перенесенном COVID-19 составляет 12 месяцев с даты выздоровления. Все новые сертификаты оформляются на этот срок», - цитирует чиновника РИА Новости.

При этом, по его словам, ранее выданные сертификаты тоже будут продлен на тот же срок - до года. Чтобы эта техническая процедура завершилась, пройдет какое-то время, пояснил Кузнецов.

До сего времени перенесшим коронавирус россиянам выдавали сертификаты, действительные 6 месяцев.

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сертификатыCOVID-19болел коронавирусом
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