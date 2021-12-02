Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизыДокументы Бердска
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
02.12
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Любови Соболь заменили условный приговор на реальный, однако самой подсудимой в стране нет

11:04:1812/2/2021
0

После расследования уголовного дела о проникновении в жилище был вынесен условный приговор для соратницы Навального, она должна была выплачивать по 10% зарплаты в виде наказания.

Любовь Соболь объявлена в розыск. Фото: sobollubov/Instagram

Условный срок для Любови Соболь заменен на реальный по решению Симоновского суда Москвы. Теперь наказание для нее превратилось в реальное. Причиной стало невыполнение правил условного заключения.

В январе 2021 года Любовь Соболь обвинили в незаконном проникновении в жилище. По решению суда ее признали виновной в данном преступлении и приговорили к одному году условно с выплатой 10% от зарплаты.

В настоящее время Соболь находится вне пределов досягаемости ФСИН — она выехала за границу. В октябре была объявлена в розыск.

Поводом для возбуждение уголовного дела стало посещение квартиры тещи предполагаемого "отравителя" Алексея Навального сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева, пишет Baza.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
наказаниереальный срокусловныйАлексей НавальныйЛюбовь Соболь
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Приедет когда-нибудь в страну?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Выбор редакции

Магнитная буря 2 декабря 2021: волнения силой в три балла вызовет на магнитосфере непредсказуемое Солнце3
В Бердске жильцы многоэтажки, спустя месяц, избавились от 30 собак одинокой заводчицы. Администрация только «ходила под окнами»2
В Подмосковье подросток умер из-за оторвавшегося тромба прямо во время итогового сочинения в школе2
В Бердске для 32-летнего жителя поход в сауну закончился больничной койкой. Жена вынуждена кормить пострадавшего супруга «с ложечки»

Последние новости

В Хакассии 46-летняя пьяная бабушка пыталась зарезать годовалого внука
10:51:03 12/2/2021
В Хакассии 46-летняя пьяная бабушка пыталась зарезать годовалого внука
В Москве тайная церемония прощания с легендарным режиссером Владимиром Наумовым попала на видео
10:37:33 12/2/2021
В Москве тайная церемония прощания с легендарным режиссером Владимиром Наумовым попала на видео
Мэр Анатолий Локоть сделал заявление: повышение цен на проезд в метро и автобусах он назвал посильным
10:19:06 12/2/2021
Мэр Анатолий Локоть сделал заявление: повышение цен на проезд в метро и автобусах он назвал посильным
Где может быть похоронена актриса Валентина Малявина, выясняла ее коллега по цеху и журналисты
10:16:11 12/2/2021
Где может быть похоронена актриса Валентина Малявина, выясняла ее коллега по цеху и журналисты
Тела двоих погибших горняков подняли из шахты «Листвяжная» Кузбасса. Спасатели спустились под землю после мощного взрыва
10:13:10 12/2/2021
Тела двоих погибших горняков подняли из шахты «Листвяжная» Кузбасса. Спасатели спустились под землю после мощного взрыва
В новосибирской области за сутки на 2 декабря коронавирусом заражен 391 сибиряк
10:03:01 12/2/2021
В новосибирской области за сутки на 2 декабря коронавирусом заражен 391 сибиряк
Самая главная молитва на Введение во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря: о чем просят Богородицу верующие в Двунадесятый праздник
10:00:25 12/2/2021
Самая главная молитва на Введение во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря: о чем просят Богородицу верующие в Двунадесятый праздник
Умершего в школе Подмосковья на сочинении прямо за партой подростка привезли на экзамен из больницы
9:42:52 12/2/2021
Умершего в школе Подмосковья на сочинении прямо за партой подростка привезли на экзамен из больницы
В Новосибирске нашли виновного в смерти посетителя сауны «Император»: Его убило током
9:31:53 12/2/2021
В Новосибирске нашли виновного в смерти посетителя сауны «Император»: Его убило током
В России коронавирус лишил жизни 1 221 пациентов за сутки на 2 декабря
9:22:03 12/2/2021
В России коронавирус лишил жизни 1 221 пациентов за сутки на 2 декабря