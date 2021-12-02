Любови Соболь заменили условный приговор на реальный, однако самой подсудимой в стране нет

Условный срок для Любови Соболь заменен на реальный по решению Симоновского суда Москвы. Теперь наказание для нее превратилось в реальное. Причиной стало невыполнение правил условного заключения.
В январе 2021 года Любовь Соболь обвинили в незаконном проникновении в жилище. По решению суда ее признали виновной в данном преступлении и приговорили к одному году условно с выплатой 10% от зарплаты.
В настоящее время Соболь находится вне пределов досягаемости ФСИН — она выехала за границу. В октябре была объявлена в розыск.
Поводом для возбуждение уголовного дела стало посещение квартиры тещи предполагаемого "отравителя" Алексея Навального сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева, пишет Baza.