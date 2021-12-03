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Можно ли 4 декабря убираться, солить капусту и ходить на кладбище в день Введения во храм Пресвятой Богородицы?

3:30:4112/3/2021,София Мальцева
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Кроме того, праздник всегда выпадает на Рождественский пост, и в день торжества строгие правила поста немного смягчены, поэтому можно есть рыбу, масло и вино.

Введение во Храм Пресвятой Девы Марии. Фото: stihi.ru

Праздник Введения Девы Марии во храм связан с событиями, описанными в апокрифическом повествовании о младенчестве Иакова. По преданию, родители Святой Марии, Иоаким и Анна, были бездетной парой. Однако они получили послание от Бога, о рождении ребенка. Чтобы отблагодарить Господа, родители отвели свою дочь в Иерусалимский храм, чтобы посвятить ее служению Богу.

Это настолько невероятное событие, что многие считают его невозможным. И все же Церковь не только помнит об этом, но и считает его одним из важнейших событий в истории спасения рода человеческого от порабощения грехом и смертью.

Когда трехлетнюю Марию привели в Храм, никто еще не понял, что девочке суждено было стать гораздо большим Храмом, чем здание, в которое она вошла.

В Пресвятой Деве Марии Бог и Человек стали Одним Целым. Поэтому каждый человек может стать единым с Богом.

В православной церкви это событие отмечает его 4 декабря как один из своих двенадцати Великих праздников. Кроме того, праздник всегда выпадает на Рождественский пост, и в день торжества строгие правила поста немного смягчены, поэтому можно есть рыбу, масло и вино.

Также в этот день существуют определенные запреты. Например, запрещено в праздник убираться или готовить что-то. Это следует сделать накануне. Однако, если перенести свою работу никак нельзя, то можно помолиться с утра, отметив это событие и идти по своим делам.

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праздникизапретыхристианство.Введение Богородицы в Храм Господень
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