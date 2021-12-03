Будет ли Омикрон более заразным, чем Дельта? Мнение эксперта по эволюции вирусов

О новом варианте под названием omicron (B.1.1.529) сообщили исследователи в Южной Африке 24 ноября 2021 года, а два дня спустя Всемирная организация здравоохранения обозначила его как «вызывающий озабоченность вариант». Омикрон очень необычен тем, что на сегодняшний день это наиболее сильно мутировавший вариант SARS-CoV-2, вируса, вызывающего COVID-19.
Вариант омикрон имеет в целом 50 мутаций , из них 32 мутации только в шиповом белке. Белок-шип, который образует выступающие выступы на внешней стороне вируса SARS-CoV-2, помогает вирусу прикрепляться к клеткам, чтобы он мог проникнуть внутрь. Это также белок, который все три вакцины, доступные в настоящее время в США, используют для индукции защитных антител. Для сравнения, у дельта-варианта девять мутаций. Большее количество мутаций в варианте омикрона может означать, что он может быть более передаваемым и/или лучше уклоняться от иммунной защиты - перспектива, которая очень тревожна, пишет medicalxpress.com.
Я вирусолог, изучающий новые и зоонозные вирусы, чтобы лучше понять, как возникают новые эпидемические или пандемические вирусы. Моя исследовательская группа изучает различные аспекты вируса COVID-19, в том числе его распространение на животных.
Почему продолжают появляться новые варианты SARS-CoV-2?Хотя необычно большое количество мутаций в варианте омикрона удивительно, появление еще одного варианта SARS-CoV-2 не является неожиданным.
В результате естественного отбора в любом вирусе накапливаются случайные мутации. Этот процесс ускорен в РНК-вирусах, включая SARS-CoV-2. Если и когда набор мутаций обеспечивает преимущество выживания для варианта по сравнению с его предшественниками, этот вариант будет превосходить все другие существующие варианты вируса.
Означает ли большее количество мутаций варианта омикрон, что он более опасен и заразен, чем дельта ? Мы просто еще не знаем. Условия, которые привели к появлению этого варианта, еще не ясны, но ясно то, что число сдвига и конфигурация мутаций в омикроне необычны.
Одно из возможных объяснений того, как возникают вирусные варианты с множественными мутациями, - это длительная инфекция у пациента, чья иммунная система подавлена - ситуация, которая может привести к быстрой вирусной эволюции . Исследователи предположили, что некоторые из более ранних вариантов SARS-CoV-2, такие как альфа-вариант, могли возникнуть от постоянно инфицированного пациента. Однако необычное созвездие и многочисленные мутации в варианте омикрона сильно отличают его от всех других штаммов SARS-CoV-2, что вызывает вопросы о том, как он появился.
Другой возможный источник вариантов может быть через животных-хозяев. Вирус, вызывающий COVID-19, может заразить несколько видов животных , включая норку, тигров, львов, кошек и собак. В исследовании, которое еще не прошло экспертную оценку, международная группа, которую я возглавляю, недавно сообщила о широко распространенном заражении SARS-CoV-2 у свободноживущих и содержащихся в неволе белохвостых оленей в США.Поэтому мы также не можем исключить возможность того, что Вариант омикрон появился у животного-хозяина в результате быстрой эволюции.
Как вариант дельты стал доминирующим во всем миреДельта на 40–60% более передаема, чем альфа-вариант, и почти в два раза более передаваема, чем оригинальный вирус SARS-CoV-2, впервые идентифицированный в Китае. Повышенная трансмиссивность дельта-варианта является основной причиной, по которой исследователи считают, что он смог превзойти другие варианты и стать доминирующим штаммом.
Ключевым фактором пригодности вируса является скорость его репликации или то, как быстро вирус может создавать больше копий самого себя. Дельта-вариант реплицируется быстрее, чем предыдущие варианты SARS-CoV-2, и еще не прошедшее экспертную оценку исследование показало, что он производит в 1000 раз больше вирусных частиц, чем его предшественники.
Кроме того, люди, инфицированные дельта-вариантом, производят и распространяют больше вируса, что является еще одним потенциальным механизмом его повышенной способности к распространению. Исследования показывают, что возможное объяснение повышенной способности дельта-варианта к репликации заключается в том, что мутации в белке-шипе привели к более эффективному связыванию белка-шипа с его хозяином через рецептор ACE-2.
Дельта-вариант также приобрел мутации, которые позволили бы ему уклоняться от нейтрализующих антител, которые играют важную роль в защите организма от вторгающегося вируса. Это может объяснить, почему, как показали многочисленные отчеты , вакцины COVID-19 были несколько менее эффективны против дельта-варианта . Эта комбинация высокой трансмиссивности и иммунного уклонения может помочь объяснить, почему дельта-вариант стал таким успешным .
Исследования также показывают, что люди, инфицированные дельта-вариантом, имеют более высокий риск госпитализации по сравнению с людьми, инфицированными исходным SARS-CoV-2 и ранними вариантами. Одна конкретная мутация в белке-шипе дельта-варианта - мутация P681R - считается ключевым фактором, способствующим его улучшенной способности проникать в клетки и вызывать более тяжелые заболевания.
Заменит ли omicron дельту?Пока рано говорить, подходит ли вариант омикрона, чем дельта, или он станет доминирующим. Омикрон разделяет некоторые мутации с дельта-вариантом, но также обладает другими, совершенно отличными друг от друга. Но одна из причин, почему мы, в исследовательском сообществе , особенно обеспокоены тем, что вариант омикрона имеет 10 мутаций в рецептор-связывающем домене - части белка-шипа, который взаимодействует с рецептором ACE-2 и опосредует проникновение в клетки. всего два для варианта дельты.
Предположим, что комбинация всех мутаций в омикроне делает его либо более передаваемым, либо лучшим в отношении уклонения от иммунитета, чем дельта. В таком случае мы могли бы увидеть распространение этого варианта во всем мире. Однако также возможно, что необычно большое количество мутаций может нанести вред вирусу и сделать его нестабильным.
Весьма вероятно, что вариант омикрона - это не финал и появятся новые варианты SARS-CoV-2. По мере того как SARS-CoV-2 продолжает распространяться среди людей, естественный отбор и адаптация приведут к появлению большего количества вариантов, которые, вероятно, могут быть более передаваемыми, чем дельта.
Из вирусов гриппа мы знаем, что процесс вирусной адаптации никогда не заканчивается . Более низкий уровень вакцинации во многих странах означает, что существует еще много восприимчивых хозяев вируса , и что он будет продолжать циркулировать и мутировать до тех пор, пока он может распространяться. Появление варианта омикрон - еще одно напоминание о безотлагательной вакцинации, чтобы остановить дальнейшее распространение и эволюцию SARS-CoV-2.