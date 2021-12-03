Людей старше 60 лет призвали отложить любые поездки из-за Омикрона: ВОЗ

ВОЗ заявила, что, хотя общие запреты на поездки не остановят распространение варианта Omicron, люди, уязвимые для COVID, в том числе люди старше 60 лет, должны отложить планы выезда за границу.
Омикрон, новый вариант COVID-19, вызывающий озабоченность, который, по мнению Всемирной организации здравоохранения, представляет «очень высокий» риск во всем мире, побудил многие страны закрыть свои границы.
«Общие запреты на поездки не предотвратят международное распространение, и они ложатся тяжелым бременем на жизни и средства к существованию», - говорится в сообщении ВОЗ о поездках на Omicron.
«Кроме того, они могут негативно повлиять на глобальные усилия в области здравоохранения во время пандемии, лишив страны стимулов к представлению и обмену эпидемиологическими данными и данными о последовательности», пишет medicalxpress.com.
Омикрон, о котором впервые сообщили в ВОЗ менее недели назад после обнаружения в южной части Африки в начале этого месяца, уже появился в нескольких странах.
ВОЗ отметила рост числа правительств, вводящих меры в отношении поездок, включая временный запрет на въезд из стран, где был обнаружен этот вариант.
ВОЗ сообщила, что по состоянию на воскресенье 56 стран, как сообщается, вводили меры, направленные на то, чтобы потенциально задержать импорт нового варианта.
«Ожидается, что вариант Omicron будет обнаруживаться во все большем числе стран, поскольку национальные власти активизируют свою деятельность по надзору и секвенированию», - говорится в сообщении.
«Людям, которые нездоровы или подвержены риску развития тяжелой болезни COVID-19 и смерти, включая людей в возрасте 60 лет и старше или лиц с сопутствующими заболеваниями (например, сердечными заболеваниями , раком и диабетом), следует рекомендовать отложить поездку», сказал ВОЗ.
ВОЗ рекомендовала странам применять «подход, основанный на фактических данных и рисках», при принятии мер в отношении поездок.
Агентство здравоохранения ООН заявило, что национальные власти в странах отправления, транзита и прибытия могут применять смягчающие меры, которые могут задержать или сократить экспорт и импорт этого варианта.
Они могут включать проверку пассажиров, тестирование и карантин.
«Все меры должны быть соизмеримы с риском, ограничены по времени и применяться с учетом достоинства путешественников, прав человека и основных свобод».
ВОЗ заявила, что «важные международные поездки», в том числе для гуманитарных миссий, репатриации и транспортировки жизненно важных предметов, всегда должны иметь приоритет во время пандемии.
«Спокойный, слаженный, связный»
Ранее во вторник глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призвал государства-члены сохранять спокойствие и предпринимать «рациональные» шаги в ответ на Omicron.
«Мы призываем все государства-члены принять рациональные, пропорциональные меры по снижению рисков», - сказал он.
«Глобальный ответ должен быть спокойным, скоординированным и последовательным».
Тедрос подчеркнул, что остается неясным, насколько опасен этот вариант.
«У нас по-прежнему больше вопросов, чем ответов о влиянии Омикрона на передачу, тяжесть заболевания и эффективность тестов, терапевтических средств и вакцин», - сказал он.
Глава ВОЗ сказал, что понятно, что страны хотят защитить своих граждан «от варианта, который мы еще не полностью понимаем».
«Но меня в равной степени беспокоит то, что несколько государств-членов вводят грубые, общие меры, которые сами по себе не основаны на фактах и не эффективны и которые только усугубят неравенство».