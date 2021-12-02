Дворники устроили массовую драку в Москве: Одни чистили от снега двор, другие - крышу. Всех доставили в полицию

Полицейские доставили в отдел МВД участников драки в центре Москвы. Обстоятельства конфликта, произошедшего 2 декабря, устанавливают.
Хотя очевидцы утверждают, что инцидент произошел из-за "фронта работ". Подрались дворники, которые убирали снег во дворе и рабочие, чистившие крышу от снега. Дворники побросали метла и лопаты и бросились на рабочих, которые засыпали снегом очищенную территорию.
В отдел полиции были доставлены 9 участников массовой драки, устроенной работники коммунальных служб во дворе жилого дома. О происшествии полицейским сообщили местные жители.
Прокуратура Москвы начала проверку по факту нарушения общественного порядка.
Драка коммунальщиков попала на видео.