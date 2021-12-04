Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизыДокументы Бердска
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
04.12
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Прогноз магнитных бурь на выходные: что ожидает метеопатов 4 и 5 декабря 2021. Как пережить геоудары

6:30:1312/4/2021
0

Чтобы как можно легче пережить магнитные бури, необходимо знать, когда они наступят.

Будут ли в эти выходные магнитные бури? Фото: Pxfuel.com
Будут ли в эти выходные магнитные бури? Фото: Pxfuel.com

Магнитные бури имеют большое и исключительно негативное влияние на самочувствие человека. Можно запланировать важную встречу, поехать на отдых или заняться домашними делами, но все это пойдет под откос, если произойдет геоудар. Многие люди хотя бы раз ощущали на себя воздействие магнитных бурь, но есть те, кто чувствует его постоянно — группа риска: пожилые люди и метеопаты. Когда пройдут ближайшие магнитные бури и стоит ли ждать их в эти выходные?

Будут ли в эти выходные проходить магнитные бури?

Полноценных магнитных бурь в эти выходные не будет. Однако может произойти небольшое ухудшение самочувствия, поскольку со 2 по 5 декабря идут солнечные всплески. Однако в этом месяце ожидается одна небезболезненная магнитная буря.

Расписание геоударов на декабрь 2021 года:

Мы уже знаем, что небольшие всплески солнечной активности проходят со 2 по 5 декабря. Но когда ждать самую настоящую магнитную бурю? Стоит учитывать, что солнечная активность в этом месяце будет разделена на 2 периода: с 12 по 14, а также 17 и 18 декабря. Во все эти дни, кроме одного, ожидаются также солнечные всплески. Лишь 13 числа пройдет самая настоящая магнитная буря. При этом не стоит недооценивать всплески — они тоже могут резко ухудшить самочувствие человека.

Советы:

В такие дни рекомендуется остаться дома, отказаться от пользования техникой, тяжелых физических упражнений и нагрузок, а также от вредной еды. Лучше всего как можно больше отдыхать, проветривать помещение, кушать овощи и фрукты. Перед наступлением магнитных бурь необходимо посетить лечащего врача, чтобы получить профессиональную консультацию. Лишь врач способен дать точный ответ, как правильнее всего себя повести, поскольку каждый организм имеет индивидуальные особенности.

Отметим, если ваше самочувствие резко ухудшится — вызывайте скорую помощь.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
плохое самочувствиепоследствия магнитных бурьдекабрь 2021
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

А что вы делаете, чтобы чувствовать себя лучше?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Прогноз магнитных бурь на выходные: что ожидает метеопатов 4 и 5 декабря 2021. Как пережить геоудары
6:30:13 12/4/2021
Прогноз магнитных бурь на выходные: что ожидает метеопатов 4 и 5 декабря 2021. Как пережить геоудары
Экс-полицейский изнасиловал 27 женщин и детей. Суд Нижнего Тагила скостил срок насильнику
6:16:42 12/4/2021
Экс-полицейский изнасиловал 27 женщин и детей. Суд Нижнего Тагила скостил срок насильнику
Открытки для взрослых и детей в День заказов подарков Деду Морозу 4 декабря
6:15:23 12/4/2021
Открытки для взрослых и детей в День заказов подарков Деду Морозу 4 декабря
Архистрогие запреты для верующих в Попразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы 5 декабря: приметы праздника
6:05:00 12/4/2021
Архистрогие запреты для верующих в Попразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы 5 декабря: приметы праздника
Прямая трансляция полного солнечного затмения 4 декабря 2021 года организована для землян от NASA
6:02:07 12/4/2021
Прямая трансляция полного солнечного затмения 4 декабря 2021 года организована для землян от NASA
Морозы до -25 градусов придут в Новосибирскую область после оттепели
5:46:28 12/4/2021
Морозы до -25 градусов придут в Новосибирскую область после оттепели
БердскВ Бердске подозревают коронавирус у 1147 горожан, 371 человек болеет ковидом на 4 декабря
5:35:47 12/4/2021
В Бердске подозревают коронавирус у 1147 горожан, 371 человек болеет ковидом на 4 декабря
Архистрогие запреты для верующих в Попразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы 5 декабря: приметы праздника
5:30:15 12/4/2021
Архистрогие запреты для верующих в Попразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы 5 декабря: приметы праздника
Симптомы неизлечимого рака головного мозга перечислил врач. Срочно делайте МРТ
5:22:23 12/4/2021
Симптомы неизлечимого рака головного мозга перечислил врач. Срочно делайте МРТ
Можно ли 5 декабря убираться и солить капусту в Попразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы?
5:00:42 12/4/2021
Можно ли 5 декабря убираться и солить капусту в Попразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы?