Прогноз магнитных бурь на выходные: что ожидает метеопатов 4 и 5 декабря 2021. Как пережить геоудары

Магнитные бури имеют большое и исключительно негативное влияние на самочувствие человека. Можно запланировать важную встречу, поехать на отдых или заняться домашними делами, но все это пойдет под откос, если произойдет геоудар. Многие люди хотя бы раз ощущали на себя воздействие магнитных бурь, но есть те, кто чувствует его постоянно — группа риска: пожилые люди и метеопаты. Когда пройдут ближайшие магнитные бури и стоит ли ждать их в эти выходные?
Будут ли в эти выходные проходить магнитные бури?
Полноценных магнитных бурь в эти выходные не будет. Однако может произойти небольшое ухудшение самочувствия, поскольку со 2 по 5 декабря идут солнечные всплески. Однако в этом месяце ожидается одна небезболезненная магнитная буря.
Расписание геоударов на декабрь 2021 года:
Мы уже знаем, что небольшие всплески солнечной активности проходят со 2 по 5 декабря. Но когда ждать самую настоящую магнитную бурю? Стоит учитывать, что солнечная активность в этом месяце будет разделена на 2 периода: с 12 по 14, а также 17 и 18 декабря. Во все эти дни, кроме одного, ожидаются также солнечные всплески. Лишь 13 числа пройдет самая настоящая магнитная буря. При этом не стоит недооценивать всплески — они тоже могут резко ухудшить самочувствие человека.
Советы:
В такие дни рекомендуется остаться дома, отказаться от пользования техникой, тяжелых физических упражнений и нагрузок, а также от вредной еды. Лучше всего как можно больше отдыхать, проветривать помещение, кушать овощи и фрукты. Перед наступлением магнитных бурь необходимо посетить лечащего врача, чтобы получить профессиональную консультацию. Лишь врач способен дать точный ответ, как правильнее всего себя повести, поскольку каждый организм имеет индивидуальные особенности.
Отметим, если ваше самочувствие резко ухудшится — вызывайте скорую помощь.