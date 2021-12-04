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Архистрогие запреты для верующих в Попразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы 5 декабря: приметы праздника

6:05:0012/4/2021,София Мальцева
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В праздник церкви проводят богослужения, посвященные этому событию. В молитвах верующие почитают Богородицу, прося ее о защите всех христиан.

На Руси праздник называли одним словом – “Введение”, и связывали его с введением зимы, то есть началом. Фото: Pixabay.com

5 декабря - Попразднство – это продолжения праздника Введения Божией Матери во Храм Господень. В этот день, Деву Марию в три года повели в Иерусалимский Храм. Это сделали ее благочестивые родители Иоаким и Анна. Потому что пообещали Господу, если он пошлет им ребенка, то его отдадут служению Господу.

Когда Богородице исполнилось три года, то ее родители решили исполнить свое обет Господу. Они позвали родственников, таких же маленьких девочек, нарядили Марию в самое красивое платье, и, в сопровождении народа, распевая псалмы, повели Пресвятую Деву. Собравшиеся шли рядом с горящими свечами в руках. Когда все подошли к Храму Господнему, то к ним вышел священник Захария. Иоаким и Анна с молитвой поставили Пресвятую Марию перед Храмом, на ступень, что вела ко входу.
Девочка с легкостью поднялась в святое место, что многих удивило. А святой Захария повел ее в Святая Святых, в место, куда можно было заходить только первосвященнику раз в год.

В праздник церкви проводят богослужения, посвященные этому событию. В молитвах верующие почитают Богородицу, прося ее о защите всех христиан.

На Руси праздник называли одним словом – “Введение”, и связывали его с введением зимы, то есть началом.

В праздник Введения Пресвятой Девы Марии запрещалось чересчур веселиться, заниматься тяжелым трудом, убираться, стирать и шить.

Кроме того, в этот день не играют свадьбы и не венчаются. Однако такая традиция действует, как и во все дни Рождественского поста. При этом крестить детей в этот день разрешается.

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традициипраздникиВведение во храм Пресвятой Богородицыприметы 
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